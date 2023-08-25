Yüzen saraylar Bodrum’a demirledi! Değerleri dudak uçuklattı

Geçen yaz Bodrum'a gelen 115 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğindeki süper yatın bu yaz adresi yine Bodrum oldu. Dün Bodrum Kalesi önlerine demirleyen yat dikkatleri çekiyor. Üstyapısı ve gövdesi çelik ve alüminyumdan üretilen yat, 7 kabinde 14 misafiri ağırlıyor. Lady Jorgia, dans pisti, güzellik salonu, sinema salonu, SPA, asansör, su altı ışıkları, beach club ve spor salonu gibi imkanlar sunuyor. Süper lüks yatta ayrıca helikopter pisti de bulunuyor. Lady Jorgia'nın Bodrum'da ne kadar kalacağı bilinmiyor.