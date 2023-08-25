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Haberler Galeri Yüzen saraylar Bodrum'a demirledi! Değerleri dudak uçuklattı

Yüzen saraylar Bodrum'a demirledi! Değerleri dudak uçuklattı

Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden olan Muğla'nın Bodrum ilçesi dünyanın sayılı zenginlerinin milyonlarca avro değerindeki yatlarını ağırlamaya devam ediyor. Lüks bir oteldeki hemen her imkanı sunan yatlar fiyatları ile dudak uçuklatıyor.

İHA

Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 14:51 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 14:59

Yüzen saraylar Bodrum’a demirledi! Değerleri dudak uçuklattı

Her yıl onlarca mega yatı ağırlayan Bodrum, bu yıl da dünya zenginlerinin ultra lüks yatlarının uğrak mekanı oldu. Mega yatlar, bir bir Bodrum açıklarına demirledi. İhtişamıyla dikkati çeken yatlar, lüks otellerdeki her türlü imkanı barındırıyor.

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Yüzen saraylar Bodrum’a demirledi! Değerleri dudak uçuklattı

330 MİLYON DOLARA SATILDI
Geçen mayıs ayında 330 milyon dolara satılan Lady Jorgia isimli süperyat, Bodrum'a demirledi. Yat, ihtişamıyla dikkat çekiyor. Almanya Lürssen'deki tersanede 2021 yılında yapılan ve son yıllarda dünya megayat filosuna katılan en görkemli yatlardan biri olan Ahpo, yeni ismiyle Lady Jorgia, Jamaikalı milyarder Michael Lee Chin tarafından geçen şubat ayında satışa çıkarıldı. Mayıs ayında Kanadalı iş adamı Patrick Dovigi tarafından 330 milyon dolara satın alınan Ahpo'nun ismi, Lady Jorgia olarak değiştirildi.

Yüzen saraylar Bodrum’a demirledi! Değerleri dudak uçuklattı

Geçen yaz Bodrum'a gelen 115 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğindeki süper yatın bu yaz adresi yine Bodrum oldu. Dün Bodrum Kalesi önlerine demirleyen yat dikkatleri çekiyor. Üstyapısı ve gövdesi çelik ve alüminyumdan üretilen yat, 7 kabinde 14 misafiri ağırlıyor. Lady Jorgia, dans pisti, güzellik salonu, sinema salonu, SPA, asansör, su altı ışıkları, beach club ve spor salonu gibi imkanlar sunuyor. Süper lüks yatta ayrıca helikopter pisti de bulunuyor. Lady Jorgia'nın Bodrum'da ne kadar kalacağı bilinmiyor.

Yüzen saraylar Bodrum’a demirledi! Değerleri dudak uçuklattı

DIŞ GÖRÜNÜMÜ İLE DİKKATİ ÇEKİYOR
Avustralya'da 2003'te inşa edilen ve rengarenk dış görünümü ile ilgi çeken Malta bayraklı 69 metrelik süper yat "Saluzi" de Bodrum'a geldi. Bodrum Kalesi açıklarında demirleyen süper motor yat iki ana suit, SPA, iki jakuzi, spor salonu, açık hava sineması, dalış merkezi ve 16 çift kabini ile lüks otelleri aratmıyor. Yatın sahibi Hong Konglu iş adamı Victor Hwang'in yatta olup olmadığı ise bilinmiyor.

Yüzen saraylar Bodrum’a demirledi! Değerleri dudak uçuklattı

ŞEYH MANSUR'UN YATI BODRUM'DAN AYRILMADI
Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur'un 500 milyon pound değerindeki süperyatı 'Blue' da henüz Bodrum'dan ayrılmadı. Yatta Mansur'un olup olmadığı bilinmezken, yata zaman zaman helikopterin inip kalktığı görülüyor.

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