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Haberler Galeri Yüzlerce insanı öldüren katil! Hava karardığında...

Yüzlerce insanı öldüren katil! Hava karardığında...

Dünyanın en ölümcül canlısı hava karardığında ortaya çıkıyor, milyonlarca insanın ölümüne neden oluyor. İşte Popular Science'ın raporuna göre dünyanın en ölümcül canlıları...

Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:10
Yüzlerce insanı öldüren katil! Hava karardığında...

Dünyanın en ölümcül canlısı hava karardığında ortaya çıkıyor, milyonlarca insanın ölümüne neden oluyor. İşte Popular Science'ın raporuna göre dünyanın en ölümcül canlıları...

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Yüzlerce insanı öldüren katil! Hava karardığında...

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Sizce yılda kaç insan timsahlar yüzünden ölüyor?

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Timsah (Alligator)

Her yıl en az bir insan timsahlar yüzünden hayatını kaybediyor.

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Köpekbalığı

Sizce yılda kaç insan köpekbalıkları yüzünden ölüyor?

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