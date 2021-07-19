Yüzlerce insanı öldüren katil! Hava karardığında...

Dünyanın en ölümcül canlısı hava karardığında ortaya çıkıyor, milyonlarca insanın ölümüne neden oluyor. İşte Popular Science'ın raporuna göre dünyanın en ölümcül canlıları... Sizce en çok hangi canlı 'öldürüyor'? İşte dünyanın en ölümcül canlıları... Sizce yılda kaç insan timsahlar yüzünden ölüyor? Timsah (Alligator) Köpekbalığı Köpekbalığı Kurt Kurt At At Karınca Denizanası Denizanası Arı Geyik Geyik Bizon Bizon Aslan Aslan Su aygırı Su aygırı Bağırsak kurdu Bağırsak kurdu Yuvarlak solucan Yuvarlak solucan Akrep Akrep Salyangoz Salyangoz Suikastçı böcek Suikastçı böcek Çeçe sineği Çeçe sineği Köpek Köpek Yılan Yılan Sivrisinek Her yıl en az 1 milyon kişi sivrisinek yüzünden hayatını kaybediyor. Yani dünyanın en ölümcül canlısı gündüz kaybolan, gece ortaya çıkan ve yanımızdan ayrılmayan sivrisineklerden başkası değil!