Yüzlerce kilometre yol katetti! Yetiştirdiği elmaları Mehmetçiğe götürdü

1630 kilometre yol katederek Hakkari'ye ulaşan Yılmaz, elleriyle topladığı elmaları, operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerine ulaştırılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına teslim etti. Komutanlar da anlamlı davranışı ve desteği için Yılmaz'a teşekkür etti.