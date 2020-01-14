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Yüzlerce kilometre yol katetti! Yetiştirdiği elmaları Mehmetçiğe götürdü

Denizli'de çiftçilik yapan 70 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı elmaları, Hakkari'de terör operasyonlarına katılan güvenlik güçlerine ulaştırıp onlara moral verdi. Yılmaz, "Amacım Silahlı Kuvvetlerimize manevi atmosfer yaratmak. Elma, bu işin bahanesi. Askerlerimiz 2-3 metre karın altında terörle mücadele ederken ben evde nasıl rahat uyuyabilirim?" dedi.

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2020 Salı 11:44 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2020 Salı 11:44
Yüzlerce kilometre yol katetti! Yetiştirdiği elmaları Mehmetçiğe götürdü

Denizli'de çiftçilik yapan 70 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinde yetiştirdiği elmaları, terörle kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerine ikram etmek için aracıyla Hakkari'ye getirdi.

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Yüzlerce kilometre yol katetti! Yetiştirdiği elmaları Mehmetçiğe götürdü

"Kıran" operasyonlarıyla terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan Hakkari'de, jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu" yürütülüyor.

Yüzlerce kilometre yol katetti! Yetiştirdiği elmaları Mehmetçiğe götürdü

Denizli'de yaşayan çiftçi Yılmaz, Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar yürüten güvenlik güçlerine destek vermek için kente gelmeye karar verdi.

Yüzlerce kilometre yol katetti! Yetiştirdiği elmaları Mehmetçiğe götürdü

Bahçesinden topladığı elmaları kasalara dolduran Yılmaz, Türk bayraklarıyla süslediği ve üzerine "Hedef Kızıl Elma", "Barış Pınarı Harekatı", "Hakkari Kıran" yazdığı minibüsüyle Çivril ilçesinden yola çıktı.

Yüzlerce kilometre yol katetti! Yetiştirdiği elmaları Mehmetçiğe götürdü

1630 kilometre yol katederek Hakkari'ye ulaşan Yılmaz, elleriyle topladığı elmaları, operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerine ulaştırılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına teslim etti. Komutanlar da anlamlı davranışı ve desteği için Yılmaz'a teşekkür etti.

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