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Yüzlerce kuş türünün yaşam alanı: UNESCO adayı Gediz Deltası
Gediz Nehri'nin on binlerce yılda taşıdığı alüvyonların İzmir Körfezi'nde birikmesiyle oluşan Gediz Deltası, 14 bin 900 hektar sulak alanıyla en büyük deltalarından biri olma özelliğini taşıyor.
Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 10:28
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Yüzlerce kuş türünün yaşam alanı: UNESCO adayı Gediz Deltası
Ramsar Alanı, Yaban Hayatı Koruma Sahası ve Doğal Sit Doğal Alanları Koruma statülerini taşıyan ve UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için başvuru yapılan Gediz Deltası, yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.