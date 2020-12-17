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Haberler Galeri Yüzlerce kuş türünün yaşam alanı: UNESCO adayı Gediz Deltası

Yüzlerce kuş türünün yaşam alanı: UNESCO adayı Gediz Deltası

Gediz Nehri'nin on binlerce yılda taşıdığı alüvyonların İzmir Körfezi'nde birikmesiyle oluşan Gediz Deltası, 14 bin 900 hektar sulak alanıyla en büyük deltalarından biri olma özelliğini taşıyor.

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 10:28
Yüzlerce kuş türünün yaşam alanı: UNESCO adayı Gediz Deltası
Yüzlerce kuş türünün yaşam alanı: UNESCO adayı Gediz Deltası

Ramsar Alanı, Yaban Hayatı Koruma Sahası ve Doğal Sit Doğal Alanları Koruma statülerini taşıyan ve UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için başvuru yapılan Gediz Deltası, yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

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Yüzlerce kuş türünün yaşam alanı: UNESCO adayı Gediz Deltası
Yüzlerce kuş türünün yaşam alanı: UNESCO adayı Gediz Deltası

Türkiye'de flamingoların iki üreme sahasından biri olan bölgede, söz konusu kuşlar kış mevsiminde de burada yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor.

AA

Yüzlerce kuş türünün yaşam alanı: UNESCO adayı Gediz Deltası
Yüzlerce kuş türünün yaşam alanı: UNESCO adayı Gediz Deltası

İşte Gediz Deltası'ndan hayran bırakan manzaralar...

Yüzlerce kuş türünün yaşam alanı: UNESCO adayı Gediz Deltası
Yüzlerce kuş türünün yaşam alanı: UNESCO adayı Gediz Deltası
Yüzlerce kuş türünün yaşam alanı: UNESCO adayı Gediz Deltası
Yüzlerce kuş türünün yaşam alanı: UNESCO adayı Gediz Deltası
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