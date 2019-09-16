  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Yüzlerce liralık masraftan böyle kurtuldu! Sosyal medya onu konuşuyor

Yüzlerce liralık masraftan böyle kurtuldu! Sosyal medya onu konuşuyor

Araç sahiplerinin korkulu rüyalarından biri lastiklerinin patlaması... Sosyal medyada çok izlenen videolardan biri bu soruna çözüm getiriyor. Kendi yöntemleriyle çivi giren lastiği tamir eden adamın o görüntüleri binlerce kişi tarafından izlendi.

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:38
Yüzlerce liralık masraftan böyle kurtuldu! Sosyal medya onu konuşuyor

Lastiğine batan çiviyi kendi yöntemleriyle çıkarmak isteyen adam sosyal medyada büyük ilgi gördü.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Yüzlerce liralık masraftan böyle kurtuldu! Sosyal medya onu konuşuyor

Öncelikle çiviyi çıkaran adam yüzlerce liralık masraftan böyle kurtuldu.

Yüzlerce liralık masraftan böyle kurtuldu! Sosyal medya onu konuşuyor
Yüzlerce liralık masraftan böyle kurtuldu! Sosyal medya onu konuşuyor
Yüzlerce liralık masraftan böyle kurtuldu! Sosyal medya onu konuşuyor
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı BİM Cuma indirimleri 20 Eylül! Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli?
BİM Cuma indirimleri 20 Eylül! Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli?
BİZE ULAŞIN