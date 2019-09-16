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> Yüzlerce liralık masraftan böyle kurtuldu! Sosyal medya onu konuşuyor
Yüzlerce liralık masraftan böyle kurtuldu! Sosyal medya onu konuşuyor
Araç sahiplerinin korkulu rüyalarından biri lastiklerinin patlaması... Sosyal medyada çok izlenen videolardan biri bu soruna çözüm getiriyor. Kendi yöntemleriyle çivi giren lastiği tamir eden adamın o görüntüleri binlerce kişi tarafından izlendi.
Giriş Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:38
Lastiğine batan çiviyi kendi yöntemleriyle çıkarmak isteyen adam sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Öncelikle çiviyi çıkaran adam yüzlerce liralık masraftan böyle kurtuldu.