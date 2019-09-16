Haberler Galeri Yüzlerce liralık masraftan böyle kurtuldu! Sosyal medya onu konuşuyor

Yüzlerce liralık masraftan böyle kurtuldu! Sosyal medya onu konuşuyor

Araç sahiplerinin korkulu rüyalarından biri lastiklerinin patlaması... Sosyal medyada çok izlenen videolardan biri bu soruna çözüm getiriyor. Kendi yöntemleriyle çivi giren lastiği tamir eden adamın o görüntüleri binlerce kişi tarafından izlendi.