Zalim İstanbul'un Seher'i Deniz Uğur yaşı ile gündem oldu

Zalim İstanbul dizisinde Seher karakterini canlandıran Deniz Uğur yer aldığı yapımlardaki başarılı performansı ile göz dolduruyor. Zalim İstanbul dün akşam yayınlanan 12. bölümü sonrası izleyenler, oyuncular ile ilgili de bilinmeyenleri merak ediyor. Deniz Uğur en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. Deniz Uğur nereli? Deniz Uğur boyu? Deniz Uğur yer aldığı yapımlar? en çok araştırılanlar arasında yerini alırken Deniz Uğur'un yaşı duyanları şok etti. İşte Deniz Uğur ve diğer ünlülerin yaşları...