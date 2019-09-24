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Haberler > Galeri > Zalim İstanbul'un Seher'i Deniz Uğur yaşı ile gündem oldu

Zalim İstanbul'un Seher'i Deniz Uğur yaşı ile gündem oldu

Zalim İstanbul dizisinde Seher karakterini canlandıran Deniz Uğur yer aldığı yapımlardaki başarılı performansı ile göz dolduruyor. Zalim İstanbul dün akşam yayınlanan 12. bölümü sonrası izleyenler, oyuncular ile ilgili de bilinmeyenleri merak ediyor. Deniz Uğur en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. Deniz Uğur nereli? Deniz Uğur boyu? Deniz Uğur yer aldığı yapımlar? en çok araştırılanlar arasında yerini alırken Deniz Uğur'un yaşı duyanları şok etti. İşte Deniz Uğur ve diğer ünlülerin yaşları...

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 10:24 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 10:30
Zalim İstanbul'un Seher'i Deniz Uğur yaşı ile gündem oldu

Zalim İstanbul dizisinde Seher karakterine hayat veren Deniz Uğur kaç yaşında dersiniz? İşte ünlülerin yaşları...

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Zalim İstanbul'un Seher'i Deniz Uğur yaşı ile gündem oldu

SEREN SERENGİL

06 Nisan 1971

Zalim İstanbul'un Seher'i Deniz Uğur yaşı ile gündem oldu

DEMET ŞENER

11 NİSAN 1977

Zalim İstanbul'un Seher'i Deniz Uğur yaşı ile gündem oldu

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

Zalim İstanbul'un Seher'i Deniz Uğur yaşı ile gündem oldu

HADİSE

22 Ekim 1985

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