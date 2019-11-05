  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Zalim İstanbul'un yıldızı Mine Tugay o gerçekle şaşırttı!

Zalim İstanbul'un yıldızı Mine Tugay o gerçekle şaşırttı!

Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay oyunculuk performansı ve güzelliği ile hayranlarından tam not alıyor. Zalim İstanbul yayınlanan son bölümünde Nedim'in iyileşerek Cenk ve Cemre'nin düğününe gelmesi Karaçay ailesinde şok etkisi yaratırken dizinin hayranları yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Ayrıca dizinin oyuncuları da merakla araştırılıyor. Mine Tugay en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. Mine Tugay estetiksiz hali, boyu, yaşı? merakla araştırılıyor. İşte Mine Tugay ve diğer ünlülerin yaşları...

Giriş Tarihi: 5 Kasım 2019 Salı 10:53 Güncelleme Tarihi: 5 Kasım 2019 Salı 11:07
Zalim İstanbul'un yıldızı Mine Tugay o gerçekle şaşırttı!

Zalim İstanbul dizisinin Şeniz'i Mine Tugay kaç yaşında dersiniz? İşte ünlü isimlerin yaşları...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Zalim İstanbul'un yıldızı Mine Tugay o gerçekle şaşırttı!

Berker Güven

7 EYLÜL 1994

Zalim İstanbul'un yıldızı Mine Tugay o gerçekle şaşırttı!

HİLAL ALTINBİLEK

21 Ocak 1991

Zalim İstanbul'un yıldızı Mine Tugay o gerçekle şaşırttı!

MURAT ÜNALMIŞ

23 Nisan 1981

Zalim İstanbul'un yıldızı Mine Tugay o gerçekle şaşırttı!

ESRA EROL

12 Mayıs 1982

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Sen Anlat Karadeniz 63. bölüm fragmanı yayınlandı! Karadeniz'de bu hafta neler olacak?
Sen Anlat Karadeniz 63. bölüm fragmanı yayınlandı! Karadeniz'de bu hafta neler olacak?
BİZE ULAŞIN