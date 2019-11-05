Zalim İstanbul'un yıldızı Mine Tugay o gerçekle şaşırttı!

Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay oyunculuk performansı ve güzelliği ile hayranlarından tam not alıyor. Zalim İstanbul yayınlanan son bölümünde Nedim'in iyileşerek Cenk ve Cemre'nin düğününe gelmesi Karaçay ailesinde şok etkisi yaratırken dizinin hayranları yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Ayrıca dizinin oyuncuları da merakla araştırılıyor. Mine Tugay en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. Mine Tugay estetiksiz hali, boyu, yaşı? merakla araştırılıyor. İşte Mine Tugay ve diğer ünlülerin yaşları...