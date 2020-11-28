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Zatürre belirtileri nelerdir? Zatürreden korunmak için ne yapmak gerekir?
Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Döndü Güneylioğlu, tüm dünyada ve Türkiye'de en sık görülen, en fazla ölüme neden olan hastalıklar arasında yer alan zatürreden korunmanın en etkili yönteminin güçlü bir bağışıklık sistemi olduğunu belirtti.
Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 19:13Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 19:29
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Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Döndü Güneylioğlu, zatürre (Pnomöni), akciğer dokusunun iltihaplanması olduğunu bildirdi. Bakteriler başta olmak üzere diğer mikroorganizmalar ve virüslerin zatürreye neden olduğunu belirten Güneylioğlu, hasta kişiden sağlam kişiye çok nadir bulaştığının altını çizdi.
Uzm. Dr. Döndü Güneylioğlu, "Genellikle kişinin kendi burun, boğaz ve sindirim kanallarında olan mikroorganizmaların akciğere ulaşmasıyla zatürre hastalığı oluşur. Zatürrede olay bulaşmadan daha çok kişinin kendi bağışıklık sistemini kıran olaylardır. Çünkü normalde hastalığa neden olmayan bu mikroplar, bağışıklık sistemi zayıflamış kişide zatürreye neden olmaktadır. Bu yüzden zatürreden korunmanın en etkili yöntemi güçlü bir bağışıklık sistemidir" dedi.
ZATÜRRE BELİRTİLERİ NELERDİR? Zatürrede belirtinin genellikle 39-40 dereceyi bulan yüksek ateş, öksürük, balgam olduğuna dikkati çeken Güneylioğlu, "Ancak bazı zatürre tiplerinde sinsi başlangıç vardır. Birkaç gün süren iştahsızlık, halsizlik, kas ağrısı, eklem ağrısı, bulantı, kusma görülebilir. Bu şikayetleri olan kişilerin, doktora başvurması gerekir.
Muayene sonrasında zatürre tanısı için genellikle radyolojik tetkikler, röntgen ki röntgen çoğunlukla yeterlidir. Ancak bazı durumlarda tomografiye de ihtiyaç duyulabilir. Kan ve gerekirse balgam tetkikleriyle çıkan sonuca göre zatürre tanısı konulur" açıklamalarında bulundu.
"BULAŞMA RİSKİ VAR" Bazı zatürre türlerinde hasta kişiden sağlam kişilere doğrudan bulaşma riski olabileceğine dikkat çeken Dr. Döndü Güneylioğlu, "Ama, hastalık çoğunlukla, hastanın kendi ağız, boğaz veya sindirim kanalında bulunan mikropların akciğere ulaşmasıyla meydana gelmektedir. Normal durumlarda hastalığa neden olmayan bu mikroplar, vücut savunması zayıf düşmüş kişilerde zatürre oluşturur. Dolayısıyla zatürrenin ortaya çıkmasında bulaşmadan çok, kişinin vücut direncini kıran risk faktörleri rol oynar" dedi.