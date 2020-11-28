Zatürre belirtileri nelerdir? Zatürreden korunmak için ne yapmak gerekir?

Uzm. Dr. Döndü Güneylioğlu, "Genellikle kişinin kendi burun, boğaz ve sindirim kanallarında olan mikroorganizmaların akciğere ulaşmasıyla zatürre hastalığı oluşur. Zatürrede olay bulaşmadan daha çok kişinin kendi bağışıklık sistemini kıran olaylardır. Çünkü normalde hastalığa neden olmayan bu mikroplar, bağışıklık sistemi zayıflamış kişide zatürreye neden olmaktadır. Bu yüzden zatürreden korunmanın en etkili yöntemi güçlü bir bağışıklık sistemidir" dedi.