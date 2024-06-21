Zayıflamak için limon kullananlar dikkat! Kilo kaybetmede etkisinin olmadığı ortaya çıktı

"ENERJİ DEĞERİ DÜŞÜK MEYVELER TERCİH EDİLMELİDİR"

Açlık hissedildiğinde abur cubur tüketmek yerine meyvelerin tercih edilebileceğini ifade eden Prof. Dr. Emel Alphan, "Açlık hissedildiğinde enerji yoğunluğu fazla olan kurabiye ve bisküvi gibi atıştırmalıklar yerine bir meyve olan limon veya diğer meyveler tercih edilirse açlık duygusu biraz bastırılmış olur fakat önemsenecek miktarda enerji alınmaz. Bu durum sadece limon için değil, elma, armut, şeftali, portakal, salatalık, domates, marul gibi enerji değeri çok düşük meyveler ve sebzeler için de söz konusudur. Bir anlamda kasılan mideyi, enerji değeri düşük besinlerle doldurarak enerjisi yoğun besinleri almanın önüne geçilmiş olur" dedi