  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Zehra Çilingiroğlu’nun eski sevgilisi gönlünü Melisa Ural'a kaptırdı

Zehra Çilingiroğlu’nun eski sevgilisi gönlünü Melisa Ural'a kaptırdı

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, Alattin Kadayıfçıoğlu ile olan ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonladırmıştı. Ayrılık sonrası Kadayıfçıoğlu bu kez de gönlünü Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'a kaptırdı.

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:15
Zehra Çilingiroğlu’nun eski sevgilisi gönlünü Melisa Ural’a kaptırdı

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz aylarda büyük aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yollarını ayırmıştı. Zehra, annesi ve babasının onayını almasına rağmen ilişkilerine nokta koymuştu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Zehra Çilingiroğlu’nun eski sevgilisi gönlünü Melisa Ural’a kaptırdı

Bu arada Kadayıfçıoğlu'nun yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi. Genç iş insanı, gönlünü bu kez de Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'a kaptırdı.

Zehra Çilingiroğlu’nun eski sevgilisi gönlünü Melisa Ural’a kaptırdı

GÖZLERDEN UZAK
Ural ile Kadayıfçıoğlu, geçtiğimiz aylarda arkadaş ortamında tanıştı. İkili, bir süre sonra yalnız görüşmeye başladı ve arkadaşlıkları aşka dönüştü.

Zehra Çilingiroğlu’nun eski sevgilisi gönlünü Melisa Ural’a kaptırdı

Gözlerden uzak bir ilişki yürütmek isteyen çift, görüntülenmemek için gazetecilerin olmadığı yerlerde buluşuyor.

Zehra Çilingiroğlu’nun eski sevgilisi gönlünü Melisa Ural’a kaptırdı

Zekeriyaköy ve Beykoz'da görüşmeyi tercih eden çiçeği burnunda sevgililerin bir hayli mutlu olduğu öğrenildi.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Günlük burç yorumları - 28 Ağustos Cumartesi
Günlük burç yorumları - 28 Ağustos Cumartesi