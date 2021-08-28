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Zehra Çilingiroğlu’nun eski sevgilisi gönlünü Melisa Ural'a kaptırdı
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, Alattin Kadayıfçıoğlu ile olan ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonladırmıştı. Ayrılık sonrası Kadayıfçıoğlu bu kez de gönlünü Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'a kaptırdı.
Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:15
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Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz aylarda büyük aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yollarını ayırmıştı. Zehra, annesi ve babasının onayını almasına rağmen ilişkilerine nokta koymuştu.