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Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi kesenin ağzını açtı! Çeşme'de iki ayrı ev tuttu
Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu, tatil için kesenin ağzını açtı. Kadayıfçıoğlu hem sevgilisiyle tatil yapmak hem de bu süreçte ailesiyle bir arada olmak için Çeşme'de iki ayrı yazlık ev tuttu.
Giriş Tarihi: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 12:34Güncelleme Tarihi: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 12:45
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Yaklaşık bir yıldır Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile flört eden Alaattin Kadayıfçıoğlu, tatil için harekete geçti.