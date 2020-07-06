  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi kesenin ağzını açtı! Çeşme'de iki ayrı ev tuttu

Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi kesenin ağzını açtı! Çeşme'de iki ayrı ev tuttu

Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu, tatil için kesenin ağzını açtı. Kadayıfçıoğlu hem sevgilisiyle tatil yapmak hem de bu süreçte ailesiyle bir arada olmak için Çeşme'de iki ayrı yazlık ev tuttu.

Giriş Tarihi: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 12:34 Güncelleme Tarihi: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 12:45
Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi kesenin ağzını açtı! Çeşme'de iki ayrı ev tuttu


Yaklaşık bir yıldır Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile flört eden Alaattin Kadayıfçıoğlu, tatil için harekete geçti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi kesenin ağzını açtı! Çeşme'de iki ayrı ev tuttu

Hürriyet'in haberine göre; ailesine çok düşkün olan Alaattin Kadayıfçıoğlu, hem sevgilisiyle tatil yapmak için hem de bu süreçte ailesiyle de bir arada olmak için Çeşme'den iki ayrı yazlık ev tutmuş.

Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi kesenin ağzını açtı! Çeşme'de iki ayrı ev tuttu

Londra'da üniversite okurken tanışan çift, bir süredir birbirlerinin aileleriyle de görüşüyor.

Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi kesenin ağzını açtı! Çeşme'de iki ayrı ev tuttu

Hatta sevgilisinin annesi Ceyda Kadayıfçıoğlu ile iyi anlaşan Çilingiroğlu, doğum gününe katılarak, müstakbel kayınvalidesine pırlanta küpe hediye etmişti.

Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi kesenin ağzını açtı! Çeşme'de iki ayrı ev tuttu

Aynı şekilde Hülya Avşar da kızının sevgilisiyle iyi anlaşıyor.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Korona tehlikesi bitmeden yeni kabus! Beyin yiyen amip ortaya çıktı
Korona tehlikesi bitmeden yeni kabus! Beyin yiyen amip ortaya çıktı
  • SON DAKİKA