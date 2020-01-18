Zehra Çilingiroğlu, bu hali beğenilmeyince yine imaj değiştirdi

Zehra Çilingiroğlu, bu hali beğenilmeyince yine imaj değiştirdi

Tek başına alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, AVM'de bir süre mağazaları dolaştıktan sonra yakın bir arkadaşı ile buluştu. Yeni saç rengiyle sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Çilingiroğlu'nun, eski haline geri döndüğü görüldü.