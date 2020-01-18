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Zehra Çilingiroğlu, bu hali beğenilmeyince yine imaj değiştirdi
Tek başına alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, AVM'de bir süre mağazaları dolaştıktan sonra yakın bir arkadaşı ile buluştu. Yeni saç rengiyle sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Çilingiroğlu'nun, eski haline geri döndüğü görüldü.
Giriş Tarihi: 18 Ocak 2020 Cumartesi 19:01Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2020 Cumartesi 19:04
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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Yeni imajı beğenilmeyince eski haline geri döndü.
Hülya Avşar'ın 2005 yılında yolunu ayırdığı eski eşi Kaya Çilingiroğlu'yla ortak kızları Zehra Çilingiroğlu, doğum gününe sayılı günler kala imajını tazeledi. Yeni imajı ile uzun bir süre konuşulan Çilingiroğlu'nun imajı beğenilmedi, eski haline geri döndü.
Tek başına alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, AVM'de bir süre mağazaları dolaştıktan sonra yakın bir arkadaşı ile buluştu.
Yeni saç rengiyle sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Çilingiroğlu'nun, eski haline geri döndüğü görüldü.
Geçtiğimiz günlerde siyah saçlarını değiştirerek, bakır renge boyatan 22 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu'nun imajı çok konuşulmuştu.