Zembilli ilk bölümüyle bu akşam Atv'de başlıyor

Köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi bu akşam Atv ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu gibi isimler yer alıyor.

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 03 Ocak 2025 15:57 Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 15:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





