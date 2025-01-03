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Zembilli ilk bölümüyle bu akşam Atv'de başlıyor

Köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi bu akşam Atv ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu gibi isimler yer alıyor.

HABER MERKEZİ

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Zembilli ilk bölümüyle bu akşam Atv’de başlıyor

atv'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizisi 'Zembilli' ilk bölümüyle 3 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek.

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Zembilli ilk bölümüyle bu akşam Atv’de başlıyor

Proje tasarımı Cemil Yavuz, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait olan 'Zembilli'de, yönetmen koltuğuna Ufuk Hakan Eren oturuyor.

Zembilli ilk bölümüyle bu akşam Atv’de başlıyor

Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi izleyicilerin içini ısıtacak.

Zembilli ilk bölümüyle bu akşam Atv’de başlıyor

Mert, yiğit delikanlılar ile yüreği yüzünden güzel kadınların yaşam mücadeleleri ve dillere destan olan sevdaları Zembilli'de ekrana gelecek.

Zembilli ilk bölümüyle bu akşam Atv’de başlıyor

Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan ve Melis Özçimen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.