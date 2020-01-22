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Zemheri dizisinin Ayaz'ı Alperen Duymaz herkesten gizlice evlendi! İşte Alperen Duymaz'ın eşi...

Ekranların yeni dizisi Zemheri, izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Zemheri dizisinin oyuncularının özel hayatları ise izleyenlerin ilgisini çekiyor. En çok merak edilenler arasında ise Zemheri dizisinde Ayaz karakterini canlandıran Alperen Duymaz geliyor. Peki Alperen Duymaz'ın eşi kim? Alperen Duymaz herkesten gizlice sevgilisiyle evlendi. Peki Zemheri'nin Ayaz'ı Alperen Duymaz'ın karısı kim? Kiminle evlendi? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2020 Çarşamba 10:15 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2020 Çarşamba 10:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





