Zemheri dizisinin Ayaz'ı Alperen Duymaz herkesten gizlice evlendi! İşte Alperen Duymaz'ın eşi...

'Acı Aşk', 'Bodrum Masalı', 'Çarpışma' gibi dizilerdeki performansıyla adını duyuran ve son olarak 'Zemheri' dizisinde canlandırdığı Ayaz karakteriyle tanıdığımız Alperen Duymaz, öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit'le nikah masasına oturdu.
Haziran ayında düğün yapacak olan çiftin evlendiğini şimdilik aileleri ve yakın dostları biliyor.
İkili, Ankara'da öğretmenlik yapan Kübra Kelkit'in İstanbul'a tayin hakkı nedeniyle erken nikâh masasına oturdu.
Geçen ay sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşan Duymaz, aşkını ilan etmişti.
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