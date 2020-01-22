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Haberler > Galeri > Zemheri dizisinin Ayaz'ı Alperen Duymaz herkesten gizlice evlendi! İşte Alperen Duymaz'ın eşi...

Zemheri dizisinin Ayaz'ı Alperen Duymaz herkesten gizlice evlendi! İşte Alperen Duymaz'ın eşi...

Ekranların yeni dizisi Zemheri, izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Zemheri dizisinin oyuncularının özel hayatları ise izleyenlerin ilgisini çekiyor. En çok merak edilenler arasında ise Zemheri dizisinde Ayaz karakterini canlandıran Alperen Duymaz geliyor. Peki Alperen Duymaz'ın eşi kim? Alperen Duymaz herkesten gizlice sevgilisiyle evlendi. Peki Zemheri'nin Ayaz'ı Alperen Duymaz'ın karısı kim? Kiminle evlendi? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2020 Çarşamba 10:15 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2020 Çarşamba 10:20
Zemheri dizisinin Ayaz'ı Alperen Duymaz herkesten gizlice evlendi! İşte Alperen Duymaz'ın eşi...

Ekranların yeni dizisi Zemheri, izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Zemheri dizisinin oyuncularının özel hayatları ise izleyenlerin ilgisini çekiyor. En çok merak edilenler arasında ise Zemheri dizisinde Ayaz karakterini canlandıran Alperen Duymaz geliyor. Alperen Duymaz herkesten gizlice sevgilisiyle evlendi. Peki Zemheri'nin Ayaz'ı Alperen Duymaz'ın karısı kim?

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Zemheri dizisinin Ayaz'ı Alperen Duymaz herkesten gizlice evlendi! İşte Alperen Duymaz'ın eşi...

Zemheri dizisinin yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Kübra Kelkit ile sürpriz bir şekilde evlendi.

Zemheri dizisinin Ayaz'ı Alperen Duymaz herkesten gizlice evlendi! İşte Alperen Duymaz'ın eşi...

'Acı Aşk', 'Bodrum Masalı', 'Çarpışma' gibi dizilerdeki performansıyla adını duyuran ve son olarak 'Zemheri' dizisinde canlandırdığı Ayaz karakteriyle tanıdığımız Alperen Duymaz, öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit'le nikah masasına oturdu.

Haziran ayında düğün yapacak olan çiftin evlendiğini şimdilik aileleri ve yakın dostları biliyor.

İkili, Ankara'da öğretmenlik yapan Kübra Kelkit'in İstanbul'a tayin hakkı nedeniyle erken nikâh masasına oturdu.

Geçen ay sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşan Duymaz, aşkını ilan etmişti.

İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Zemheri dizisinin Ayaz'ı Alperen Duymaz herkesten gizlice evlendi! İşte Alperen Duymaz'ın eşi...

Aras Bulut İynemli uzun süredir meslektaşı Bige Önal ile aşk yaşıyor.

Zemheri dizisinin Ayaz'ı Alperen Duymaz herkesten gizlice evlendi! İşte Alperen Duymaz'ın eşi...
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Günlük burç yorumları - 22 Ocak Çarşamba
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