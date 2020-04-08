Zeytinyağını günde 3 kaşıktan fazla tüketirseniz…

Besinlerin vücudumuz için pek çok faydası bulunuyor. Yeterli miktarda tüketildiğinde sağlığımız için faydaları saymakla bitmiyor. Ancak bazı besinlerin yanlış tüketimi oldukça zararlı olabiliyor. İşte faydalı olmayan o besinler...
Giriş Tarihi: 8 Nisan 2020 Çarşamba 16:58
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Zeytinyağı günde 3 kaşıktan fazla tüketirseniz…
Süt
Çok fazla süt ve süt ürünleri tüketmek sağlımız için sanıldığı kadar faydalı değil! Süt, emilebilir kalsiyum ve D vitamini içermesine rağmen çok fazla tükettiğinizde bir gün içinde alınması gerekenden daha fazla kalori alabilirsiniz. Bu nedenle mevcut diyetinizi düşünün ve buna göre tüketilecek süt miktarına karar verin. Sütten kalori almadan diyetinizi zenginleştirmenize yardımcı olabilecek başka D vitamini, protein ve kalsiyum kaynakları olduğunu da unutmayın.
Dilimlenmiş beyaz ekmek, dilim başına 3 grama kadar şeker içerir ancak tam buğday ekmeği yapılırken unun acılığını maskelemek için daha da fazla şeker kullanılabilir. Elbette beslenmenizden ekmeği tamamıyla çıkarmayın ancak kaliteli tam buğday ekmekleri yapan yerleri keşfetmekte fayda var.
Zeytinyağı günde 3 kaşıktan fazla tüketirseniz…
Çiftlik somonu
Somon, sağlıklı yağlar ve omega 3 için mükemmel bir kaynaktır. Ancak çiftlik somonu insan sağlığına zarar veren kimyasallar da içerebilir! Her ne kadar pek çok ülkede balık çiftlikleri yem ve böcek ilacı kontrolüne tabii olsa da artan talepler doğrultusunda çiftliklerde daha fazla üretime geçildi ve bu da deniz bitleri için elverişli bir ortam yarattı. Bitlerle mücadele etmek içinse balık çiftçileri kimyasal kullanımını artırmak zorunda kaldı. Elbette somon yemekten vazgeçmeyin ancak aldığınız ürünün menşesini de mutlaka kontrol edin.
Zeytinyağı günde 3 kaşıktan fazla tüketirseniz…
Meyve suları
Gıda endüstrisi uzun zamandır meyvelere sağlıklı bir alternatif olarak meyve suları ve smoothie'leri sunuyor. Ancak bu seçenekler ne vitamin ne de enerji verme anlamında daha sağlıklı. Meyve suyu içmekten hoşlanıyorsanız evde de bunu kendiniz için hazırlayabilirsiniz ancak normalde bu seçeneğin, meyveyi yemekten çok daha fazla şeker içerdiğini unutmayın!
Zeytinyağı günde 3 kaşıktan fazla tüketirseniz…
Ton balığı
Geçen günlerde İspanyol uzmanlar, 10 yaşın altındaki çocuklar ve hamile kadınların ton balığı tüketmemesini önerdi. Bu uyarının sebebi, ton balığı içerisindeki sinir, sindirim veya bağışıklık hastalıklarına neden olabilecek toksik bir metal olan yüksek cıva seviyelerinden kaynaklıydı. Bu nedenle siz siz olun sınırlı ölçüde tüketmeye dikkat edin ve yediğiniz ton balığının ne derece doğal olduğuna emin olun.