Zeytinyağlıların göz bebeği: Yaprak dolması tarifi

Sarayda asma yaprağı dışında at kestanesinin taze yaprağından, fındığın filiz yapraklarından, fasulye yaprağından, körpe ayva, kiraz, dut, vb. ağaçların yapraklarından dolma yapılmıştır. İstanbul mutfağında da bu tatlar vazgeçilmez olmuştur. Bazı sebze ve meyvelerin yapraklarının şifa sağladığı için kullanıldığı aşikardır.

Yaprak dolması hemen hemen her yöremizin en çok itibar gören tatlarındandır. Yörelere göre kuru bakla, nohut, yarma, bulgur, peynir, sebze ile yapılan dolmalar görmekteyiz.