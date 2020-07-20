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Zeytinyağlıların göz bebeği: Yaprak dolması tarifi

Sofraları süsleyen mutlaka yardımcı bir lezzet olarak pişirilen ve misafirlere sunulan zeytinyağlı yaprak dolmasını neredeyse sevmeyen yoktur. Sizler için çok lezzetli olacak zeytinyağlı yaprak dolması tarifini derledik.

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:32
Zeytinyağlıların göz bebeği: Yaprak dolması tarifi

Çok sevilen ve sıkça pişirilip tüketilen zeytinyağlı yaprak dolması sofraların vazgeçilmezidir. 16. yüzyıldan bu yana keyifle tüketilen yaprak dolmasının yapılışı biraz zahmetli olsa da yerken tüm uğraşların sonucu alınır.

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Zeytinyağlıların göz bebeği: Yaprak dolması tarifi

Sofraları süsleyen mutlaka yardımcı bir lezzet olarak pişirilen ve misafirlere sunulan zeytinyağlı yaprak dolmasını neredeyse sevmeyen yoktur. Sizler için çok lezzetli olacak zeytinyağlı yaprak dolması tarifini derledik.

Zeytinyağlıların göz bebeği: Yaprak dolması tarifi

15. yüzyıl İstanbul mutfağında dolma olarak soğan ve elma dolmasına rastlarız. Ama 16. Yüzyıldan sonra çeşitli sebzelerin ülkeye girmesi ve özellikle Giritli ve Rum kökenli vatandaşların mutfaklarında pişen dolmalarla çeşitlilik artmıştır.

Zeytinyağlıların göz bebeği: Yaprak dolması tarifi

Şalgam dolması, lahana dolması, kabak dolması, patlıcan dolması, koruklu kabak dolması, ayva dolması, havuç dolması, kavun dolması (İstanbul'da şu an Osmanlı mutfağını gerçekten tanıtan restoranlarda yiyebilirsiniz), enginar dolması, bamya dolması, acur dolması, Halep dolması, yalancı dolma, etli yaprak dolması, patates dolması, pırasa dolması, domates dolması, asma kabağı dolması, kara lahana ve pazı dolması, biber dolması, kereviz dolması, ebegümeci dolması, kabak çiçeği dolması bunlardan bazılarıdır.

Zeytinyağlıların göz bebeği: Yaprak dolması tarifi

Sarayda asma yaprağı dışında at kestanesinin taze yaprağından, fındığın filiz yapraklarından, fasulye yaprağından, körpe ayva, kiraz, dut, vb. ağaçların yapraklarından dolma yapılmıştır. İstanbul mutfağında da bu tatlar vazgeçilmez olmuştur. Bazı sebze ve meyvelerin yapraklarının şifa sağladığı için kullanıldığı aşikardır.

Yaprak dolması hemen hemen her yöremizin en çok itibar gören tatlarındandır. Yörelere göre kuru bakla, nohut, yarma, bulgur, peynir, sebze ile yapılan dolmalar görmekteyiz.

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