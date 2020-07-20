Zeytinyağlıların göz bebeği: Yaprak dolması tarifi

Şalgam dolması, lahana dolması, kabak dolması, patlıcan dolması, koruklu kabak dolması, ayva dolması, havuç dolması, kavun dolması (İstanbul'da şu an Osmanlı mutfağını gerçekten tanıtan restoranlarda yiyebilirsiniz), enginar dolması, bamya dolması, acur dolması, Halep dolması, yalancı dolma, etli yaprak dolması, patates dolması, pırasa dolması, domates dolması, asma kabağı dolması, kara lahana ve pazı dolması, biber dolması, kereviz dolması, ebegümeci dolması, kabak çiçeği dolması bunlardan bazılarıdır.