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Haberler Galeri Zıpkınla 58 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya avladı

Zıpkınla 58 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya avladı

Çanakkale'de tüpsüz olarak, 18 metre derinliğe serbest dalış yapan Çetin Ege Doğan (40), zıpkınla 58 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya balığı avladı.

Giriş Tarihi: 9 Kasım 2020 Pazartesi 09:17
Zıpkınla 58 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya avladı

Özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Çanakkaleli dalgıç Çetin Ege Doğan, Büyük Kemikli Burnu mevkisinde tüpsüz olarak 18 metreye serbest dalış gerçekleştirdi.

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Zıpkınla 58 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya avladı

Karşısına oldukça büyük bir akya balığı çıktı. Önünden hızla geçen balığı zıpkınla avlayan Doğan, suyun karanlık olması nedeniyle balığı vurma anını kameraya kaydedemedi.

Zıpkınla 58 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya avladı

Ancak, Doğan'ın, güçlükle suyun yüzeyine çıkardığı akya balığının su altı kamerasına yansıyan görüntülerde ne denli büyük olduğu net şekilde görüldü.

Zıpkınla 58 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya avladı

Dalgıç Çetin Ege Doğan'ın avladığı akya balığının ağırlığı 58 kilo, boyu ise 1 metre 80 santim olarak ölçüldü.

DHA

Zıpkınla 58 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya avladı
Zıpkınla 58 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya avladı
Zıpkınla 58 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya avladı
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Günlük burç yorumları - 9 Kasım Pazartesi
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