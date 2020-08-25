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Haberler Galeri Zırhlı aracın için görenler gözlerine inanamadı!

Zırhlı aracın için görenler gözlerine inanamadı!

Avustralyalı Action Mobil tarafından tasarlanan bu araç zırhlı bir kamyon... İçerisi görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2020 Salı 17:10
Zırhlı aracın için görenler gözlerine inanamadı!

Avustralyalı Action Mobil tarafından tasarlanan bu araç zırhlı bir kamyon. Ancak bildiğimiz kamyonlardan değil. İçinde inanılmaz bir daire var!

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Zırhlı aracın için görenler gözlerine inanamadı!

Bir tasarım şirketi bu kamyonun içine içinde bir evde olması gereken her şeyin bulunduğu lüks bir daire yaptı.

Zırhlı aracın için görenler gözlerine inanamadı!

8 ton ağırlığındaki araç 530 beygir gücünde motora sahip.

Zırhlı aracın için görenler gözlerine inanamadı!

Kamyonetin içinde yok yok. Bin litrelik su deposu bulunan araçta, üzerinde bulunan güneş panelleri sayesinde 240 Watt'lık elektrik üretiliyor.

Zırhlı aracın için görenler gözlerine inanamadı!

Bu konforlu zırhlı aracı bu aracı satın almak için 765 bin doları gözden çıkartmak gerekiyor.

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