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Haberler Galeri Zırhlı aracın içini görenler şoke oldu

Zırhlı aracın içini görenler şoke oldu

Avustralyalı bir firma tarafından tasarlanan bu araç zırhlı bir kamyon... İçerisi görünce gözlerinize inanamayacaksınız! İşte görenleri şaşkına çeviren o tasarım...

Giriş Tarihi: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 00:15 Güncelleme Tarihi: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 00:15
Zırhlı aracın için görenler şoke oldu
Zırhlı aracın için görenler şoke oldu

Avustralyalı Action Mobil tarafından tasarlanan bu araç zırhlı bir kamyon. Ancak bildiğimiz kamyonlardan değil. İçinde inanılmaz bir daire var!

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Zırhlı aracın için görenler şoke oldu
Zırhlı aracın için görenler şoke oldu

Bir tasarım şirketi bu kamyonun içine içinde bir evde olması gereken her şeyin bulunduğu lüks bir daire yaptı.

Zırhlı aracın için görenler şoke oldu
Zırhlı aracın için görenler şoke oldu

8 ton ağırlığındaki araç 530 beygir gücünde motora sahip.

Zırhlı aracın için görenler şoke oldu
Zırhlı aracın için görenler şoke oldu

Kamyonetin içinde yok yok. Bin litrelik su deposu bulunan araçta, üzerinde bulunan güneş panelleri sayesinde 240 Watt'lık elektrik üretiliyor.

Zırhlı aracın için görenler şoke oldu
Zırhlı aracın için görenler şoke oldu

Bu konforlu zırhlı aracı bu aracı satın almak için 765 bin doları gözden çıkartmak gerekiyor.

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