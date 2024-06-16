Ziyaretçileri zaman yolculuğuna çıkarıyor! Bergama’ya turistlerden yoğun ilgi

Bergama, kruvaziyerlerle İzmir'e gelen turistleri de çekiyor. İzmir Limanı'na yanaşan gemilerden inen turistlerin bir kısmı Efes Antik Kenti'ne giderken bir kısmı da Bergama'yı tercih ediyor.

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını öncesi yıllık 393 bin ziyaretçi sayısına ulaşılan Bergama'da salgın döneminde ziyaretçi azaldı. İlçeye 2020'de 107 bin, 2021'de 183 bin ziyaretçi gelirken, 2022 yılı itibarıyla Kovid öncesi sayıya yaklaşıldı. Bergama'yı 2022'de 367 bin turist ziyaret etti. İlgi çekmeye devam eden ilçe, geçen sene ise 433 bin ziyaretçi sayısına ulaştı.

İlçeye yerli ve yabancı turist ilgisi bu yıl da arttı. Geçen yıl 1 Ocak-31 Mayıs döneminde 151 bin yerli ve yabancı turistin geldiği ilçedeki ören yerlerini, bu yılın aynı döneminde 185 bin kişi gezdi.