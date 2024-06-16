Ziyaretçileri zaman yolculuğuna çıkarıyor! Bergama’ya turistlerden yoğun ilgi

Helenistik, Roma, Doğu Roma ve Osmanlı dönemlerine ait izler taşıyan İzmir'in Bergama ilçesi, bu yılın ilk 5 ayında geçen senenin aynı dönemine göre turist sayısını artırdı.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde 2014 yılında Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı olarak yerini alan Bergama, farklı medeniyetlerin tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtıyor. İlçenin bugüne kadar ulaşan tarihi dokusu, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesine alınan Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı; Pergamon (çok katmanlı kent), Kibele Kutsal Alanı, İlyas Tepe, Yığma Tepe, İkili, Tavşan Tepe, X Tepe, A Tepe ve Maltepe Tümülüsleri olmak üzere dokuz bileşenden oluşuyor.
İlçeyi ziyaret edenler de Helenistik dönemden Osmanlı'ya kadar çeşitli katmanları barındıran tarihi yapılar arasında adeta zaman yolculuğuna çıkıyor.