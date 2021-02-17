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Haberler Galeri Züleyha katili ortaya çıkarıyor! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?

Züleyha katili ortaya çıkarıyor! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?

Perşembe gecelerinin vazgeçilmezi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen yeni bölümü izleyenleri ekrana kilitleyecek. Çukurova'nın yeni bölümünde İstanbullu komiser, Hünkar'ın ulaştığı dosyalara ulaştığında, artık Behice için yolun sonu görünecektir. Züleyha, elinde dosya ile Behice'nin üzerine yürüyecek ve katil olduğunu bildiğini tüm Adana'ya ilan edecektir. Halasına tavır almış olsa da, Müjgan Züleyha'ya karşı durmak için bu fırsatı kaçırmayacak ve iki kadın yine gerilecektir. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:26 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:32
Züleyha katili ortaya çıkarıyor! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?
Züleyha katili ortaya çıkarıyor! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?

Kapıya gelen taksici Hünkar'ın katili olarak gördüğü kadının Behice olduğu söyleyince, Demir Behice'yi öldürmek için küçük konağa gidecektir! Behice'nin belki de ilk kez, yaptıklarının bedelini ödemeye bu kadar yaklaştığı ve korkudan ödünün patladığı bir an yaşanacaktır! Ancak Züleyha ve çalışanlar, Behice'yi Demir'in elinden kurtaracaktır!

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Züleyha katili ortaya çıkarıyor! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?
Züleyha katili ortaya çıkarıyor! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?

Artık Adana'da yaşamanın zor olduğunun farkına varan Behice, önce Müjgan ile arasını düzeltmek ister ancak Müjgan bile artık ona inanmamaktadır. Halasına bir an önce İstanbul'a gitmesinin doğru olacağını söyler.

Züleyha katili ortaya çıkarıyor! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?
Züleyha katili ortaya çıkarıyor! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?

GAFFUR BİR KEZ DAHA DEMİR İLE KARŞI KARŞIYA!

Behice, tüm olan bitene ve Demir'den korkusuna rağmen, Gaffur'u sıkıştırmaya devam edecektir. Zaten 5 kuruş parası da olmadığından elinde kalan tek koz, katil olduğunu ilan edeceği tehdidi ile Gaffur'u eve alışveriş yapmaya ve işlerini gördürmeye çalışmasıdır.

Züleyha katili ortaya çıkarıyor! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?
Züleyha katili ortaya çıkarıyor! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?

Ancak Saniye bu durumu fark edecektir! Evde bir süre dikkatini toplayamayan Saniye, daha sonra duruma el koyacaktır. Durumu çözmek için de Gaffur'u Demir'in karşısına çıkaracaktır!

Züleyha katili ortaya çıkarıyor! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?
Züleyha katili ortaya çıkarıyor! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?

FİKRET VE MÜJGAN'IN ARASINDA OLANLARA FEKELİ DAHİL OLUYOR!

Müjgan ve Fikret'i öpüşürken gören Fekeli, gidişattan hiç memnun olmayacaktır. Aşkın önünde bir şeyin duramayacağını çok iyi bilen Fekeli, ikisini adeta gözetim altına alacaktır. Fekeli'nin korkuları Fikret'i de endişelendirip, kararlarını sorgulamasına neden olur ama bir yandan da ateş bacayı sarmıştır! Müjgan aşkı ile hata yapmama korkusu arasında mücadele ederken, Fikret de aşık olmaması gerektiğine kendini ikna etmeye çalışacaktır.

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