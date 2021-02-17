Züleyha katili ortaya çıkarıyor! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?

Perşembe gecelerinin vazgeçilmezi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen yeni bölümü izleyenleri ekrana kilitleyecek. Çukurova'nın yeni bölümünde İstanbullu komiser, Hünkar'ın ulaştığı dosyalara ulaştığında, artık Behice için yolun sonu görünecektir. Züleyha, elinde dosya ile Behice'nin üzerine yürüyecek ve katil olduğunu bildiğini tüm Adana'ya ilan edecektir. Halasına tavır almış olsa da, Müjgan Züleyha'ya karşı durmak için bu fırsatı kaçırmayacak ve iki kadın yine gerilecektir. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yaşanacaklar...