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Haberler Galeri Züleyha ve Demir mektubun peşinde! Çukurova'yı bekleyen büyük sürpriz ne?

Züleyha ve Demir mektubun peşinde! Çukurova'yı bekleyen büyük sürpriz ne?

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Züleyha, Demir'in masasında bulduğu mektupla şaşkına dönecektir. Hünkar Yaman'ın eşyalarının satılacağı müzayede için işi başından aşkın olduğundan, mektubu kimin bıraktığının peşine düşemez hemen. Başarı ile biten gecenin sabahında başlayan çocuk kampı inşaatı, Çukurova'daki herkes için büyük bir sürpriz barındırmaktadır. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2021 Çarşamba 10:13 Güncelleme Tarihi: 3 Şubat 2021 Çarşamba 10:18
Züleyha ve Demir mektubun peşinde! Çukurova'yı bekleyen büyük sürpriz ne?
Züleyha ve Demir mektubun peşinde! Çukurova'yı bekleyen büyük sürpriz ne?

Züleyha, Demir'in masasında bulduğu mektupla şaşkına dönecektir. Hünkar Yaman'ın eşyalarının satılacağı müzayede için işi başından aşkın olduğundan, mektubu kimin bıraktığının peşine düşemez hemen. Eşyalar, Çocuk Esirgeme Kurumu için satılacak ve Züleyha'nın bağışladığı bir araziye çocuklar için yaz kampı inşa edilecektir.

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Züleyha ve Demir mektubun peşinde! Çukurova'yı bekleyen büyük sürpriz ne?
Züleyha ve Demir mektubun peşinde! Çukurova'yı bekleyen büyük sürpriz ne?

Evde de hem çalışanlar hem çocukları ile mutlu bir dönem yaşayan Züleyha, Demir ile ayrı odalarda süren hayatlarında kendisi fark etmese de ikilem içindedir. Demir, akşam yemeklerine katılmadığında onun burkulan yüreğini, Sevda görür ve dillendirir.

Züleyha ve Demir mektubun peşinde! Çukurova'yı bekleyen büyük sürpriz ne?
Züleyha ve Demir mektubun peşinde! Çukurova'yı bekleyen büyük sürpriz ne?

DEMİR, ÜMİT'İN AKINTISINA KAPILIYOR!

Hastanede başhekim olarak işleri yoluna koymaya çalışan Ümit, hemen her adımında ya Müjgan ile ya da onun kurduğu bir düzen ile karşılaşacaktır. Üstelik o bu işlerle boğuşurken, Züleyha ve Demir, şirketteki işleri ve Züleyha'nın bulduğu mektubu konuşmak için baş başa yemektedir. Ümit, hızla bir plan yaparak Demir ile yalnız kalmanın yolunu bulacaktır!

Züleyha ve Demir mektubun peşinde! Çukurova'yı bekleyen büyük sürpriz ne?
Züleyha ve Demir mektubun peşinde! Çukurova'yı bekleyen büyük sürpriz ne?

MÜJGAN YİNE BEHİCE'NİN AKLI İLE HAREKETE GEÇİYOR!

Konağa döndüğünde, hiçbir şeyi eskisi gibi bulamayan Behice, evdekilere emirler yağdıracaktır. Ancak bu kez, hiçbir dediği yerine getirilmez. Fekeli, bir kez daha evinde Behice'nin insanlara kötü davranmasına müsamaha göstermeyecek ve onu evden yine uzaklaştıracaktır.

Züleyha ve Demir mektubun peşinde! Çukurova'yı bekleyen büyük sürpriz ne?
Züleyha ve Demir mektubun peşinde! Çukurova'yı bekleyen büyük sürpriz ne?

Konaktan çıkarılan Behice'nin kayıp 30 milyonun peşindedir hala. Müjgan ise yine Fekeli'yi üzecek ve kendisini kötü duruma düşürecek kararlar alarak, Yaman Çiftliği'ne gidecektir! Behice de Müjgan da, Yılmaz'ın paralarının Züleyha'da olduğuna emin olduklarından başka bir yere bakmak akıllarına gelmeyecektir.

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