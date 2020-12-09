Züleyha ve Yılmaz'ın değişen kaderleri! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşktan yola çıkan Bir Zamanlar Çukurova, zengin oyuncu kadrosuyla; iyileri kötülük, kötüleri vicdan sınavlarından geçiren hikâyesini anlatmaya devam ediyor. Tüm Çukurova, Hünkar'a dualarıyla veda ederken, gecenin sonunda yaşanacakları kimse bilmemektedir! Adeta Hünkar giderken, onunla birlikte değişen kaderleri de götürmektedir. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 76. yeni bölümde yaşanacaklar...