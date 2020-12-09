Züleyha ve Yılmaz'ın değişen kaderleri! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?

GAFFUR VE SANİYE GİDİYOR MU?

Saniye, attığı her adımda Sevda'nın karşısına dikilir! Bu durum, Demir ile de gerilmesine neden olacaktır. Demir'in, Hünkar'ın emaneti de olsalar, Sevda'ya karşı hiçbir harekete müsemması yoktur. Çiftlikteki günlerinin sayılı olduğuna iyice inanan Gaffur, Şermin ile de daha sık karşılaştıkça, Almanya'ya gitmeye iyice ikna olacaktır. Onu tek düşündüren bunu Saniye'ye nasıl söyleyeceğidir ama ilk kez hayat onun işini kolaylaştırır!