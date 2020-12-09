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Haberler Galeri Züleyha ve Yılmaz'ın değişen kaderleri! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?

Züleyha ve Yılmaz'ın değişen kaderleri! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşktan yola çıkan Bir Zamanlar Çukurova, zengin oyuncu kadrosuyla; iyileri kötülük, kötüleri vicdan sınavlarından geçiren hikâyesini anlatmaya devam ediyor. Tüm Çukurova, Hünkar'a dualarıyla veda ederken, gecenin sonunda yaşanacakları kimse bilmemektedir! Adeta Hünkar giderken, onunla birlikte değişen kaderleri de götürmektedir. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 76. yeni bölümde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2020 Çarşamba 10:26 Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2020 Çarşamba 10:41
Züleyha ve Yılmaz'ın değişen kaderleri! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?

Züleyha'ya evladını bir kez görebilmek için yalvaran ve Kerem Ali ile buluşan Müjgan gitme vakti gelince, sözünden döner! Kucağında bebek ile kaçarken, suya kapılan Müjgan, Züleyha'yı hayatının en zor anlarının içine çekecektir! Kerem Ali bir tarafta, Müjgan bir tarafta akıntı ile mücadele ederken, Züleyha yaptığı iyiliğe bin pişman, iki hayatın kaderi ellerinde ne yapacağını şaşırır!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 76. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Züleyha ve Yılmaz'ın değişen kaderleri! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?

O sırada, bilmedikleri şey ise, onları izleyen bir çift göz olduğudur! Demir, Züleyha'nın Yılmaz'la buluşup buluşmadığını öğrenmek için peşine adam takmıştır!

Züleyha ve Yılmaz'ın değişen kaderleri! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?

SEVDA, DEMİR'E SAHİP ÇIKARKEN KONAĞA DA YERLEŞİYOR!

Demir, Züleyha'ya 'İstediğini yapmakta serbestsin' demiştir ama hala onu sevdiği için çok da üzgündür. Olan biten her şey, eskiden olduğu gibi parlamasına neden olacakken, Sevda onu frenler. Sevda, Demir'le yakından ilgilenirken, evin hanımlığına da alışmıştır.

Züleyha ve Yılmaz'ın değişen kaderleri! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?

Yemek saatinden, yapılacak işlere kadar karar alması onu Saniye ile karşı karşıya getirmeye devam edecektir. Aslında çiftlikte herkes Hünkar'ın yerine geçmeye çalışıp çalışmadığını anlamak için Sevda'yı izlemektedir.

Züleyha ve Yılmaz'ın değişen kaderleri! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak?

GAFFUR VE SANİYE GİDİYOR MU?

Saniye, attığı her adımda Sevda'nın karşısına dikilir! Bu durum, Demir ile de gerilmesine neden olacaktır. Demir'in, Hünkar'ın emaneti de olsalar, Sevda'ya karşı hiçbir harekete müsemması yoktur. Çiftlikteki günlerinin sayılı olduğuna iyice inanan Gaffur, Şermin ile de daha sık karşılaştıkça, Almanya'ya gitmeye iyice ikna olacaktır. Onu tek düşündüren bunu Saniye'ye nasıl söyleyeceğidir ama ilk kez hayat onun işini kolaylaştırır!

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