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Haberler Galeri Züleyha'yı kahreden haber! İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...

Züleyha'yı kahreden haber! İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...

Atv ekranlarında Perşembe akşamları izleyicisi ile buluşan Bir Zamanlar Çukuorva yeni bölümü ile izleyenleri ekrana kilitleyecek. Dizinin hayranları 'Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle' aramalarını yoğunlaştırdı. Çukurova'da bu hafta yolda kaza yapanın Züleyha olduğunu görünce şaşıran Ümit, arkasını dönüp gitmek ister ama o sırada gelen başka otomobiller de olunca, vicdanına yenik düşerek Züleyha'yı ölüme terk etmek yerine kurtarır. Züleyha hastaneye yetiştirilir ama durumu ağırdır ve maalesef bebeğini kaybeder! İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 12:11 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 12:16
Züleyha'yı kahreden haber! İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...

Lütfiye, Fekeli'ye Fikret ve Müjgan hakkındaki fikrini sorar. Fekeli de aşka saygısının sonsuz olduğunu ama Fikret hakkında şüpheleri olduğunu anlatır. Ümit ile ilişkisini ve Bahtiyar'ın da Adana'ya gelişindeki tuhaflığı konuşurlarken, Züleyha'nın kaza haberi gelir. Fekeli, tam da şüphelerinin üstüne gelen haber ile olayı soruşturmaya başlar.

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Züleyha'yı kahreden haber! İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...

DEMİR İÇİN SINIR ÇOKTAN AŞILDI! FİKRET İLE ARTIK CAN DÜŞMANLAR!

Sabah evden bebek haberinin sevinci ile çıkan Demir, değirmeni almak üzere gider. Tam da sevinçli haberin kutlamasını yaparken, Züleyha'nın haberini alır. Hastaneye adeta uçarak yetişen Demir için de tek şüpheli Fikret'tir! Önünde jandarmanın bile duramayacağı bir sinir ile eline silahını alır.

Züleyha'yı kahreden haber! İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...

SEVDA VE ÜMİT NE YAPACAK?

Sevda ve Ümit, geçmişin yaralarını sarmak için buluşurlar. Yaşananları konuşurlar. Henüz kimse ikisinin anne kız olduğunu bilmiyordur. Bir süre daha böyle kalmasına karar verirler. Ümit, Demir'den vazgeçmeye niyetli değildir. Zaman içinde bu tutkusu daha tehlikeli bir hal alacaktır.

Züleyha'yı kahreden haber! İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...

ŞERMİN SEVDA'NIN SIRRININ PEŞİNDE AMA HALA KİMSEYİ İNANDIRAMIYOR

Hastanede bulduğu bir zarf ile yeniden Sevda ve Ümit arasında bir bağ olduğuna inanan Şermin, buna kimseyi inandıramaz. Ancak Lütfiye'yle de bunu konuşunca, artık Lütfiye ve Fekeli, Fikret'in kurduğu oyunu ortaya çıkarmaya karar verirler. Ancak bilmedikleri bir şey vardır: Kavuştuğu kızını tekrar kaybetmek istemeyen Sevda'da oyuna dahil olmuştur!

Züleyha'yı kahreden haber! İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...

AŞKIN SINIRSIZ OLDUĞU TOPRAKLARDA, AŞKIN SINAVLARI DA SINIR TANIMIYOR!

Züleyha, ölümden döner, tedavisini tamamlayıp evine ve çocuklarına kavuşur. Demir ile kaybettikleri bebeğin acısını kalplerine gömüp birbirlerine daha da yakınlaşırlar.

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