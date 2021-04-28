Züleyha'yı kahreden haber! İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...

Atv ekranlarında Perşembe akşamları izleyicisi ile buluşan Bir Zamanlar Çukuorva yeni bölümü ile izleyenleri ekrana kilitleyecek. Dizinin hayranları 'Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle' aramalarını yoğunlaştırdı. Çukurova'da bu hafta yolda kaza yapanın Züleyha olduğunu görünce şaşıran Ümit, arkasını dönüp gitmek ister ama o sırada gelen başka otomobiller de olunca, vicdanına yenik düşerek Züleyha'yı ölüme terk etmek yerine kurtarır. Züleyha hastaneye yetiştirilir ama durumu ağırdır ve maalesef bebeğini kaybeder! İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yaşanacaklar...