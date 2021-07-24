Zürafa bile aslanlara yem olmaktan kurtulamadı!
Aslanların zürafa avı sosyal medyayı salladı. Güney Afrika'da bir doğa parkında fotoğrafçı Vincent Grafhort iki aslanın devasa zürafayı avlama anını kare kare fotoğrafladı.
Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:32
Zürafa bile aslanlara yem olmaktan kurtulamadı!
Görüntüler iki aslanın bir zürafayı avlama çabalarını ve zürafanın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.
Zürafa bile aslanlara yem olmaktan kurtulamadı!
Dakikalarca süren bu kovalamaca aslanların zürafayı yere yıkmasıyla son buluyor.
Zürafa bile aslanlara yem olmaktan kurtulamadı!
Zürafa bile aslanlara yem olmaktan kurtulamadı!
Zürafa bile aslanlara yem olmaktan kurtulamadı!