FETÖ operasyonu yargıya uzandı

FATİH ŞENDİL

İzmir'de darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen'in de aralarında bulunduğu askerlerin sayısı 56'ya çıktı. Operasyon kapsamında bugün 3 tümgeneral, 2 tuğgeneral ve 1 tuğamiral daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınan general ve amiral sayısı 13'e yükseldi. Operasyon gün içinde hakim ve savcılara kaydı. Haklarında yakalama kararı verilen "Askeri Casusluk" davası hakimi Atilla Rahman'ın da aralarında olduğu 23 hakim ve savcı da gözaltına alındı.

General ve Amiral de var

Türk Silahlı Kuvvetleri'nün içindeki FETÖ'cü bir grup tarafından geçen cuma yapılan kalkışma girişimiyle ilgili gözaltılar sürüyor. Darbe girişimi sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun başlattığı soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen askeri personelin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 50 asker gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Eser, Bornova 57'nci Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Amfibi Okullar Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün, Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur da yer almıştı. Dün de ekiplerin çalışmasında Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ve Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez, gözaltına alındı. Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınan general ve amiral sayısı 13'e yükseldi.

Hakim ve savcılara uzandı

Bu arada İzmir'de yürütülen soruşturma gün içinde yargıya uzandı. Haklarında yakalama kararı verilen hakim ve savcılardan 23'ü gözaltına alınıp Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Haklarında yakalama kararı verilen aralarında "Askeri Casusluk" davası hakimi Atilla Rahman da yer aldı. 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olduğu dönemde, İzmir'de emniyet mensuplarına yönelik "Küpür davasındaki" tutukluluk itirazlarını değerlendiren Atilla Rahman, o değerlendirmede 11 polisin tahliyesine karar verdiği belirtildi.

Muğla'ya götürüldüler

Gözaltına alınanların arasında yer alan isimlerden biri kamuoyunun da tanıdığı bir isim çıktı. Kıdemli Başçavuş Aydın Özsıcak, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterinden parça sökerken görüntülenmişti.

Olayla ilgili tutuklanan ve yargılanan Özsıcak, daha sonra serbest bırakılmıştı. Özsıcak, 15 Temmuz'daki kalkışmada Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele yapılan helikopter saldırısında yer aldığı için gözaltına alınan 8 kişi arasında yer aldı.

Özsıcak'la birlikte 8 kişi, adliyeye çıkarılmak üzere Muğla'ya götürüldü.

Adliyeye sevk edilen isimler

Emniyette işlemleri tamamlanan hakim ve savcılar adliyeye sevk edildi. Savcılar Kadir Bakırcı, Mehmet Bayram, Yalçın Şahinkaya, Emrah Kalaycı, Atilla Ulupınar, Uğur Hadimli, Ali Bayram, Ersan Yaldır, Sümeyra Yaldır ve hakimler Yalçın Çebiş, Gültekin İpteş, İsmail Erkek, Hediye Erkek, Atilla Rahman, Muharrem Barut, Nazan Esma Somak, Mustafa Taşkın, Mehmet Ayan, Bekir Erin, Atilla Metehan ve Mustafa Kayın adliyeye sevkedilen isimler arasında yer aldı. İzmir Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri listede isimleri olan Foça Cumhuriyet Savcısı Bayram H. ve eşi Hakim Betül H.'nin Foça'daki evine gece gözaltı ve arama yapmak için baskın yaptı. Çiftin evden ayrıldıkları saptandı.

5 GENERAL ADLİYEDE

Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57'nci Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden çıkarılarak, İzmir Adliyesi'ne götürüldü. Zanlılar "Türkiye Cumhuriyetinde silahlı isyan teşebbüsü, yasama organını engellemeye teşebbüs ve anayasayı ihlal" suçlamalarıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.