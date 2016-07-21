SOCAR MERCEK ALTINDA

Ordu içinde yuvalanan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz akşamında yaptığı başarısız darbe girişiminin ardından Hükümet, devlet içindeki tüm FETÖ mensuplarına yönelik temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda yargıdan emniyete, ordudan Diyanet İşleri Başkanlığı'na kadar devlet içindeki tüm FETÖ mensupları memuriyetten atılacak, gerekli cezaları verilecek. Öte yandan, sadece yurt içinde değil, Türkiye dışındaki tüm birimlerde de temizlik sürüyor.

Paralel ile ilişkileri

Yavru Vatan KKTC ile tüm dış temsilciliklerin de dahil olduğu temizlik sürecinde Azerbaycan Devleti Petrol Şirketi olan ve İzmir'de 5,7 milyar dolarlık yatırım yapma kararı alan SOCAR şirketi içinde de benzer bir çalışmaya gidileceği söyleniyor. Kısa bir süre önce, SOCAR Türkiye CEO'su Kenan Yavuz'un görevden alınmasında, FETÖ örgütü ile ilişkisi olduğu belirtilirken, 6 ay önce bizzat Türk hükümetinin istihbaratı sonucunda SOCAR Türkiye 1. Başkanı olan Samir Kerimli'nin de FETÖ örgütü ilişkisi nedeniyle görevden alındığı belirtildi. Kerimli'nin ayrılması sonrasında SOCAR içinde yine paralel terör örgütü ile ilişkisi olan kişilerle ilgili çalışmaların da sürdüğü biliniyor.

Bu isimlerin bazıları ve önde gelenleri PETKİM Genel Müdürü Sadettin Korkut, Enstitü Genel Sekreteri Harun Yavaş, SOCAR Türkiye Enerji Şirketi Kamu İlişkileri Direktörü Ömer Adsız, İnsan Kaynakları Direktörü Ilgar Mehmetoğlu, Ticaret Direktörü Natıg Damirov, IT Direktörü Fuat Uludağ, Satın Almalar Direktörü Çetin Korkut, SOCAR Power ortağı Enver Taner Baltacı, Yasar Çoruh ve Tolga Toprak isimleri geçiyor.