Tatile çıkan doktor çift FETÖ’den gözaltına alındı

Aydın Devlet Hastanesi'nde görevli Anestezi Uzmanı Sedat Ergün ile eşi Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Dr. Güliz Ergün, Kıbrıs'a giderken havalimanında gözaltına alındı. Doktor çiftin FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Daha önce haklarında herhangi bir işlem yapılmayan Ergün çiftinin yıllık izne ayrıldıkları öğrenildi. Tatillerini Kıbrıs'ta geçirmeyi planlayan çift, geçtiğimiz günlerde uçak bileti aldı.

Haklarında yakalama kararı

Uçağa binmek için Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Ergün çifti, burada haklarında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Doktor çiftin, telefonlarında FETÖ/PDY üyelerinin kullandığı 'ByLock' programı bulunduğu ve bu soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.