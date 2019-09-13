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Bakan : Hesabını soracağız

Bakan Berat Albayrak: Hesabını soracağız

13.09.2019, 19:14

'da dün akşam terör örgütü 'nın hain saldırısının ardından Hazine ve Maliye Bakanı resmi Twitter adresinden açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Bu kalleşliğin hesabını milletçe soracağız." dedi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Ağaçkorur köyü mevkisinde dün odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı.

"HESABINI SORACAĞIZ"

Yaşanan olaydan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi Twitter adresinden şu açıklamayı yaptı:

"Sözde; Diyarbakır'ın, Kürtlerin hakkını savunduğunu söyleyen eli kanlı örgüt ve uzantıları bir kez daha Diyarbakır'a acı getirdi, masumların kanını döktü. Milletçe Rahmet-i Rahman'a uğurladığımız şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Bu kalleşliğin hesabını milletçe soracağız."

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