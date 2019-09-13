Başkan Erdoğan'dan S-400, F-35 ve Güvenli Bölge mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya'dan S-400 Hava Savunma Sistemi alınmasıyla ilgili ve F-35'lerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nasıl Patriot'larda önümüz tıkanınca biz S-400 olayına girdiysek, F-35'lerde de önümüzün tıkanması halinde çaresine bakacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya'dan S-400 Hava Savunma Sistemi alınmasıyla ilgili, "Bizim bu savunma sistemine ihtiyacımız vardı" dedi.

F-35 AÇIKLAMASI



F-35'lerle ilgili ise Başkan Erdoğan, "Nasıl Patriot'larda önümüz tıkanınca biz S-400 olayına girdiysek, F-35'lerde de önümüzün tıkanması halinde çaresine bakacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:



"TRUMP İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

ABD seyahatinde sayın Trump ile bunları da konuşacağız. Trump'la birbirimize hep şeffaf ve rasyonel davrandık. Trump'a sizden 'patriot alabiliriz' dedim.



"İDLİB'DE ATEŞKESİN TEMİNİNİ HEDEFLİYORUZ"



Hem İran ile hem Rusya ile ikili görüşmelerimiz olacak hem de üçlü görüşmemiz olacak. Buradaki beklenti anlık ateşkesler değildir. Göçün sona erdirilmesini, ateşkesin teminini hedefliyoruz. İdlib halkına her türlü yardımı ulaştırmaya çalışıyoruz.

"BİZ NASIL MÜTTEFİKİZ"

PYD/YPG, PKK'nın koludur. Batı'nın bunu görmesi lazım. ABD buralara mühimmat getirdi. Biz nasıl müttefikiz?

"SABRIMIZ TAŞIYOR"



"Maalesef güvenli bölge anlayışı beklentilerimizi karşılamıyor. Oyalama siyasetine dönüşüyor. Sabrımız taşarsa başımızın çaresine bakmak durumunda kalacağız."

"REJİM SALDIRIRSA GEREĞİNİ YAPARIZ"



"Soçi mutabakatına bağlıyız herkesten de bunu bekliyoruz. Rejim gözlem noktalarına saldırışa gereğini yaparız"

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ



Kabine değişikliği ile ilgili Başkan Erdoğan, "Sipariş üzerine böyle bir şey yapmayız. Aksama olur gerek duyulursa yaparız." dedi.



DOĞU AKDENİZ



"Uluslararası hukuka göre her şey nüfusa göre paylaşılır. Alakası olmayanlar burada söz sahibi olmaya çalışıyor."