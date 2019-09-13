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Cumhurbaşkanlığı'ndan 'de vatandaşlara aşure ikramı

Cumhurbaşkanlığı'ndan İzmir'de vatandaşlara aşure ikramı

13.09.2019, 15:21 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019,15:28

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın talimatıyla dolayısıyla, 'nda vatandaşlara aşure ikram edildi

Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla İzmir'de aşure dağıtıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla cuma namazının ardından Konak Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram edildi.

Etkinliğe İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı katıldı.

Arıncı, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmirlilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiklerini söyledi.

Muharrem ayı dolayısıyla 7 ayrı yerde aşure dağıtımının gerçekleştirildiğini kaydeden Arıncı, "Bu ay, bize pek çok tarihi ve önemli olayı işaret etmektedir. Asıl olarak Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin, ehlibeyit ve beraberindekileri bize çağrıştırıyor. Aynı zamanda bir daha bu tür olayların yaşanmaması için birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmamız gerektiğini bize ifade ediyor." dedi.

AA

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