Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van-Gevaş ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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