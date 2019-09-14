Devlet Bahçeli'den Erzincan'da flaş açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart seçimlerinin ardından teşekkür mitinglerine devam ediyor. MHP Lideri Bahçeli bugün Erzincan’da coşkulu kalabalığa hitap etti. Bahçeli, “Kılıçdaroğlu bekadan bahsetmez. İstiyorlar ki hükümet düşsün Türkiye tökezlesin. Türkiye ne CHP’ye ne de HDP’ye kurban edilmeyecektir. Türkiye terörün kumpaslarına teslim olmayacaktır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart seçimlerinin ardından teşekkür mitinglerine devam ediyor. MHP Lideri Bahçeli Erzincan'da halka hitap etti.



"FIRAT'IN DOĞUSUNA MİLLETİN İRADESİ MÜHRÜNÜ VURMALIDIR"

Bahçeli Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlığıyla ilgili olarak, "Fırat nehri boyunca gereken yapılmalıdır. ABD, PKK'nın derdine düşerse Fırat'ın doğusuna milletin iradesi mührünü vurmalıdır." dedi.



"İSTİYORLAR Kİ HÜKÜMET DÜŞSÜN TÜRKİYE TÖKEZLESİN"



"Kılıçdaroğlu bekadan bahsetmez. İstiyorlar ki hükümet düşsün Türkiye tökezlesin." diye konuşan Bahçeli, "Türkiye ne CHP'ye ne de HDP'ye kurban edilmeyecektir. Türkiye terörün kumpaslarına teslim olmayacaktır Terör doğduğu bataklıkta boğulmalı. Erzincan'ın güvenliği Fırat'ın doğusundan başlayacaktır" ifadelerini kullandı.