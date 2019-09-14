İstanbul merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu! 223 astsubay hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli 49 farklı il ve KKTC’de eş zamanlı olarak FETÖ operasyonu başlatıldı. Tamamı muvazzaf toplam 223 astsubay rütbesindeki askeri personel şüpheli hakkında gözaltı kararı var.

Fethullahçı Terörr Örgütü'nün TSK'daki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tamamı muvazzaf toplam 223 astsubay rütbesindeki askeri personel şüpheli hakkında bugün saat 01.00 itibariyle İstanbul merkezli 49 farklı il ve KKTC'de eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı.



EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüpheli astsubayların 100'ü Kara Kuvvetleri, 41'i Hava Kuvvetleri, 32'si Deniz Kuvvetleri, 46'sı Jandarma ve 4'ü Sahil Güvenlik Komutanlığında çalışıyor.İstanbul merkezli operasyon 49 farklı il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı olarak yapılıyor.