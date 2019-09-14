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propagandası yapan 'li vekil hakkında soruşturma

PKK propagandası yapan HDP'li vekil Leyla Güven hakkında soruşturma

14.09.2019, 19:14

Terör örgütü 'nın propagandası yapan 'li vekil hakkında soruşturma açıldı. Terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunan HDP'li vekil geçtiğimiz günlerde provokatif açıklamalarda bulunmuş ''çatışma ve savaş olacak'' demişti.

Terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunan HDP'li vekil geçtiğimiz günlerde provokatif açıklamalarda bulunmuş ''çatışma ve savaş olacak'' demişti.

İŞTE LEYLA GÜVEN'İN SKANDAL SÖZLERİ!

Diyarbakır'da konuşan HDP Milletvekili Leyla Güven, terörle bağlantısı olan HDP'li vekillerin görevden alınılmasını hazmedemeyerek, kayyum atamaları hakkında küstah açıklamalarda bulundu ve terör örgütü PKK'yı ve dağa katılımları destekleyen açıklamalarda bulundu. Güven, "Bu devam edecek çünkü savaşın sebebi HDP değildir. Savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Bu sürdüğü sürece gerillaya katılım da olacak savaş da olacak çatışmalar da…" dedi.

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