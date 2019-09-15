Ankara’da üçlü İdlib zirvesi

Suriye’de barış için mücadele veren Türkiye, Başkan Erdoğan, Rus lider Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile 5’inci kez buluşacak. Ankara’daki zirvede atılacak adımlar kararlaştırılacak

Suriye'de devam eden insani krizin çözümü, barış ve huzurun gelmesi yolunda öncü rol alan Türkiye, diplomasi trafiğini hızlandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 5'inci defa yarın Ankara'da biraraya gelerek sorunun çözümü için atılacak adımları değerlendirecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak zirvede, İdlib başta olmak üzere, Suriye'deki gelişmeler değerlendirilecek, çatışma ortamının sona erdirilmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ile kalıcı bir siyasi çözümün tesisi amacıyla gelecek dönemde atılacak müşterek adımlar ele alınacak. Türkiye zirvede ayrıca Suriye'nin meşru temsilcileri ile rejim arasında devam eden müzakerelerin sonuçlandırılması, bu çerçevede de Anayasa komitesinin kurulması ve çalışmalarına başlamasının önemine dikkat çekecek. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda operasyon olasılığı ile Rusya ve İran'ın pozisyonları da değerlendirilecek.

GÖZLEM NOKTALARI

Zirvenin önemli konularından biri de İdlib'deki son gelişmelerin yanı sıra Türkiye ve Rusya'nın kurduğu gözlem noktalarına son zamanlarda rejim güçleri tarafından yapılan taciz saldırıları olacak. TSK, Astana anlaşması çerçevesinde İdlib'de çatışmaları sona erdirmek amacı ile 12 gözlem noktası kurmuştu. Son kurulan 11 ve 12 numaralı gözlem noktaları ile Hama'nın kuzeyi ve Lazkiye kırsalındaki muhalifler ile Suriye rejimi güçlerinin cephe hatları gözleniyor.