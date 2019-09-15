‘Bu zulmü bitirin’

DİYARBAKIR'DA HDP il binası önünde çocuklarını terör örgütüne kaptıran ailelerin başlattığı oturma eylemi 12. gününde artarak devam ediyor. Oturma eylemine katılan aile sayısı 32'ye yükselirken, teröre karşı ortak tepkiler dile getirildi.

DİYARBAKIR'DA HDP il binası önünde çocuklarını terör örgütüne kaptıran ailelerin başlattığı oturma eylemi 12. gününde artarak devam ediyor. Oturma eylemine katılan aile sayısı 32'ye yükselirken, teröre karşı ortak tepkiler dile getirildi. Oturma eyleminde bulunan Ayşegül-Rauf Biçer çifti, çocukları Mustafa Biçer'den bir haber alabilmek için eylemlerine devam edeceklerini söyledi. Somut adımlar atılacağına inandıklarını belirten Rauf Biçer, "İnşallah öbür aileler de sesimizi duyar ve bizlerin yanında olmak ve evlatlarını aramak için buraya gelirler" diye konuştu. Tehdit edildiklerini de belirten aileler, "Bunlara aldırmayız. Bütün gençler de akıllarını başlarına alır ve bu oturan aileler anaları babalarıdır, tehdit etmekten vazgeçerler. Buraya gelen bazı aileler tehdit yüzünden ertesi gün korktukları için gelemiyorlar. Biz çocuklarımız gelene kadar eylemimizden vazgeçmeyiz" şeklinde konuştu.



PKK'YA KARŞI 'MİLLİ DURUŞ'

TÜRKİYE'DE aralarında Memur-Sen, Hak-İş gibi çeşitli sendikaların yöneticileri, öğretim üyeleri ve gazetecilerin de bulunduğu 54 isim, terör örgütü PKK saldırılarına karşı "hayat hakkına, her türlü toplumsal ve siyasi hayat ile çalışma hayatına saldıran teröre yeter artık" çağrısı altında ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride PKK terör örgütünün, etkili bir mücadeleyle bitme noktasına gelirken sivillere karşı saldırılarını artırdığına dikkat çekildi.



EMEKÇİ KATLİAMLARI

Terör örgütü PKK'nın Batman'da öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı, AK Partili siyasetçiler Orhan Mercan ve Aydın Ahi'yi, Hakkari'de iş makinelerini taşıyan 4 işçiyi, Siverek'te öğretmenlik yapan Necmettin Yılmaz'ı, Şırnak'ta hayvanlarını otlatmaya götüren Tayip Fidan'ı, Trabzon'da 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'i katlettiğinin belirtildiği bildiride, Diyarbakır Kulp'ta gerçekleştirilen saldırıya da atıfta bulunularak, "Terör örgütü PKK, kamu veya özel sektör çalışanlarını tehdit ederek, kaçırarak ve katlederek çalışanların çalışma haklarını ortadan kaldırmaktadır" denildi.



TÜRKİYE AYAKTA

DİYARBAKIR'IN Kulp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından sivillere yönelik yapılan saldırı, yurt genelinde düzenlenen teröre lanet yürüyüşleriyle protesto edildi. 7 sivilin şehit olduğu saldırıya tepki göstermek ve HDP önünde eylem yapan annelere destek vermek amacıyla düzenlenen 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşünde barış mesajları verildi.