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Erdoğan'dan tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu

15.09.2019, 17:46

, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kazanan 'yı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası 50 metre sırt üstü finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sümeyye Boyacı'yı Dünya ikinciliği başarısından dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

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