'Evlat nöbeti'ndeki aile sayısı 33 oldu! Acılı baba feryat etti: Allah belalarını versin

Çocuklarının HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını söyleyen ailelerin eylemi 13. gününde. Eyleme katılan aile sayısı ise 33'e yükseldi. Oğlu 5 yıl önce kaçırılan acılı baba İbrahim Coşkun, "Lanet ediyoruz, Allah belalarını versin" diyerek feryat etti.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 13'üncü gününde 33'e yükseldi.

5 yıl önce üniversite okumaya giden oğlu İbrahim Coşkun'un 2 kişi tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Mehmet Emin Coşkun da ailelere destek vererek oturma eylemine katıldı.



ALLAH BELALARINI VERSİN

Yıllardır çocuğundan haber alamayan acılı baba, "Ben Erzurum Horasan'dan geldim, oğlum 5 yıldır kayıp. Bana bir telefon geldi, 2 kişi oğlumu kaçırdıklarını söyledi. Adı 'İbrahim mi?' dedi, evet dedim, onlar da oğlumu dağa kaçırdıklarını söyledi. O zamandan beri bir türlü haber alamadık. 5 yıldır arıyorum, Muğla'da üniversite 2'nci sınıf edebiyat bölümü okuyordu. Lanet ediyoruz, Allah belalarını versin" dedi.



Coşkun, evlat nöbetindeki ailelerle selamlaştıktan sonra oğlunun fotoğrafını tutarak oturma eylemine başladı.