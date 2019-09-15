FETÖ’cü Karaarslan tutuksuz yargılanacak

Terör örgütü FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sürpriz kararın, Karaarslan’ın tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak alındığı ifade edildi

FETÖ'nün 'Belediyeler İmamı' Erkan Karaarslan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin mimarlarından hain Fetullahçı Terör Örgütü lideri FETÖ'nün CHP'li Belediyeler İmamı Karaarslan, 2016 yılında tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. 2017 yılında ise şok bir kararla tahliye edilmiş ve serbest bırakılmıştı. Bir üst mahkemeye yapılan itiraz sonrası tekrar tutuklama kararı çıkartılmıştı. Ancak önceden haber alan Erkan Karaarslan firar etmiş ve 468 gün sonra, 18 Ocak 2019'da Ankara'da gizlendiği bir sitedeki dairede ikinci kez yakalanarak tutuklanmıştı.

HAFTADA 2 İMZA ŞARTI

Ankara Sincan'da tutuklu bulunan FETÖ imamı Karaarslan 3 Ekim'deki karar duruşması öncesi Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ara duruşmada ara kararla aniden 2. kez tahliye edildi. Karaarslan için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir üst mahkemeye yaptığı itirazların tutukluluk süresinin göz önünde bulundurulması sebebi ile reddedildiği ortaya çıktı. Mersin'deki FETÖ/ PDY davası kapsamında, bazı belediyelere danışmanlık yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Erkan Karaarslan, tutuklu yargılanırken adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası yakalama kararı çıkarılmıştı. Uzun süre aranan ve bazı belediyelere danışmanlık yaptığı iddia edilen Karaarslan, Ankara'da yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

AİLESİNİN YANINA GİTTİ

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Karaarslan, avukatının talebi üzerine verilen ara kararla adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Yurt dışı yasağı ve hafta da 2 gün imza şartı ile salıverilen Erkan Karaarslan'ın tahliye kararı şok etkisi yarattı. Ankara Sincan Cezaevi'ne hakkındaki karar gönderilen Karaarslan, tahliye edilerek ailesinin yanına gitti.

'ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KONUŞACAĞIM'

MERSİN Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararının iptali için bir üst mahkemeye başvurdu ancak yapılan itiraz değerlendirmenin ardından reddedildi. Tahliye sonrası açıklama yapan Karaarslan '38 aydır tutukluyum, 28 kez celseye çıktım. Her duruşmada tahliye bekliyordum. İkinci kez karar duruşması öncesi tahliye edildim. Aileme kavuşmak güzel. Önümüzdeki günlerde gerekli açıklamayı yapacağım" dedi.

FATİH ŞENDİL