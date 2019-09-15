Fırat’ın doğusu ve güvenli bölge

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında ortak helikopter uçuşları gerçekleştirmişti.

TÜRKİYE zirvede Fırat'ın doğusunda güvenli bölge kurulmasına ilişkin ABD ile gelinen noktaya ilişkin bilgi de paylaşacak. Trump'ın daha önce 20 mil diye ifade ettiği 30 kilometre civarındaki bir derinliği kapsayan bu bölgedeki çalışmalarla ilgili gelinen nokta aktarılacak. ABD'nin beklentileri karşılamaması halinde Ankara'nın tek başına Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon ve güvenli bölge oluşturma konusundaki ciddiyeti bir kez gündeme getirilecek.



TÜRKİYE İLE ABD'DEN KRİTİK GÖRÜŞME

GENELKURMAY Başkanı Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford ile görüştü. Alınna bilgilere göre, NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Slovenya'nın Lubliana kentinde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Joseph F. Dunford ile bir araya geldi. İkili görüşmede, NATO güvenlik konularının yanısıra, Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin Türkiye'nin görüş ve beklentileri Dunford'a iletildi.