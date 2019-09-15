  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Fırat’ın doğusu ve güvenli bölge

’ın doğusu ve

Fırat’ın doğusu ve güvenli bölge
Giriş Tarihi: 15.9.2019

Türk () ve Silahlı Kuvvetleri unsurları, ’de ’ın doğusunda uygulamaları kapsamında ortak helikopter uçuşları gerçekleştirmişti.

TÜRKİYE zirvede Fırat'ın doğusunda güvenli bölge kurulmasına ilişkin ABD ile gelinen noktaya ilişkin bilgi de paylaşacak. Trump'ın daha önce 20 mil diye ifade ettiği 30 kilometre civarındaki bir derinliği kapsayan bu bölgedeki çalışmalarla ilgili gelinen nokta aktarılacak. ABD'nin beklentileri karşılamaması halinde Ankara'nın tek başına Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon ve güvenli bölge oluşturma konusundaki ciddiyeti bir kez gündeme getirilecek.

TÜRKİYE İLE ABD'DEN KRİTİK GÖRÜŞME
GENELKURMAY Başkanı Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford ile görüştü. Alınna bilgilere göre, NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Slovenya'nın Lubliana kentinde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Joseph F. Dunford ile bir araya geldi. İkili görüşmede, NATO güvenlik konularının yanısıra, Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin Türkiye'nin görüş ve beklentileri Dunford'a iletildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fırat’ın doğusu ve güvenli bölge haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN