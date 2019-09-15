Savcı Gültekin Avcı yeniden gözaltında

YARGILANDIĞI mahkemece serbest bırakılan FETÖ sanığı eski savcı Gültekin Avcı, İzmir'de yeniden gözaltına alındı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanıklar Gültekin Avcı ve Ensar Doğan'ın tutuklukta geçirdiği süreyi dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.

YARGILANDIĞI mahkemece serbest bırakılan FETÖ sanığı eski savcı Gültekin Avcı, İzmir'de yeniden gözaltına alındı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanıklar Gültekin Avcı ve Ensar Doğan'ın tutuklukta geçirdiği süreyi dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti. Avcı İzmir'de tutulduğu cezaevinden tahliye edilirken, yapılan itiraz üzerine Nöbetçi İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Avcı hakkında 'yakalama' kararı çıkardı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir akrabasının evinde gözaltına alınan Gültekin Avcı yeniden cezaevine konacak.