50 bin taktiği

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ’nin Genel Müdür Vekili Hakan Olgaç’ın doğrudan temin yöntemini kullanmak için şirketin hizmet alımlarını 50 bin liralık parçalara bölerek ihale yasasını deldiği ortaya çıktı. CHP’li Başkan Çerçioğlu’nun yakın kadrosunda yer alan Olgaç, bu yöntemle 24 kez görevi kötüye kullanmaktan 72 yıl hapis istemiyle yargılanıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) başına getirdiği ve asaleten atanması için uğraştığı Genel Müdür Vekili Hakan Olgaç'ın hakkındaki iddialar pes dedirtti. FETÖ soruşturması geçiren Olgaç'ın su kuyularındaki pompalar ile iş makinalarının tamir ve bakım işlerinde, sıhhi tesisat malzemesi ile elektrik panosu alımlarında zincirleme olarak 24 kez görevini kötüye kullandığı gerekçesi ile açılan davadan toplamda asgari 72 yıl gibi rekor bir hapis cezası ile yargılandığı ortaya çıktı. Olgaç'ın yargılandığı davada 50 bin lirayı geçmemek için ihale yasasını nasıl deldiği de gün yüzüne çıktı.



1 YILDA 2 MİLYON 283 BİN



Yeni Asır, Aydın 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde zincirleme şekilde 'Görevi kötüye kullanma' suçu işlediği iddia edilen ve aralarında ASKİ Genel Müdür Vekili Hakan Olgaç ile yardımcısı Nermin Canyurt'un da bulunduğu 14 ASKİ çalışanına yöneltilen suçlamaların detayına ulaştı. Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarının ihaleye çıkmadan mal ve hizmet alımında kullandığı ve her bir iş için 50 bin 385 lira ile sınırlandırılan 'Doğrudan temin' yönteminde bazı usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi. Bu usulsüzlüklerin birçoğunda FETÖ soruşturması geçiren ASKİ Genel Müdür Vekili Hakan Olgaç'ın ihale ve harcama yetkilisi olduğu da göze çarptı. ASKİ Arıtma ve Terfi Merkezlerindeki pis su ve içme suyu kuyularındaki dalgıç pompaları ile iş makinalarının tamir ve bakımında, sıhhi tesisat malzemesi ve elektrik panosu alımlarında ve bazı araç kiralamalarında maliyetlerin 50 bin lira limitini geçtiği, bu nedenle aynı işin bölünerek doğrudan temin yöntemi ile ihaleye çıkılmadan belediye kasasından firmalara milyonlarca lira akıtıldığı ortaya çıktı. Sadece 1 yılda KDV hariç yapılan harcamanın ise 2 milyon 283 bin lira olduğu kaydedildi. Buna göre Kuşadası, Didim'de içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarında kullanılmak üzere sıhhi tesisat malzemesi satın alınması gerektiği, benzer nitelikteki işler için doğrudan temin ile KDV hariç 97 bin 675 bin lira ödendiği öğrenildi. Benzer şekilde doğrudan teminle ASKİ'nin merkez ve ilçelerde kullanılmak üzere kağıt alımı için 55 bin 820 lira, pis su ve içme suyu kuyularındaki dalgıç pompa alımı, tamir ve bakımı için farklı zamanlarda KDV hariç 149 bin 817 lira, 150 bin 329 lira, 98 bin 881 lira, 98 bin 620 lira, 99 bin 830 liralık harcama yapıldığı belirlendi.



TRAFO VE EL İLANINA 187 BİN



Açılan su kuyularına elektrik malzemesi alınması için KDV hariç 96 bin 357 lira, trafoların tamir ve bakımı için 90 bin 990 lira, merkez ilçe ve beldelerdeki su abonelerini bilgilendirmek amaçlı el ilanı basımı için de 51 bin lira doğrudan temin yöntemi ile hizmet alımı yapıldığına dikkat çekildi.



AYNI ARAÇLARA ÇİFTE BAKIM



ASKİ Genel Müdürlüğü'nün Nazilli'deki araçlarının tamir ve bakım işinde ise bir kepçeye iki kez 250 saat bakımı, bir iş makinasına iki kez uzaktan servis hizmeti verildiği ve söz konusu araçların çalışma mahallinde birden çok kez benzer arızalarının olağan dışı olduğuna dikkat çekildi.



4 İLÇEDE TAMİR VE BAKIMA 386 BİN LİRA



ASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Söke, Kuşadası ve Didim'deki araçların tamir ve bakımına KDV hariç 100 bin 550 lira, Efeler'deki araçların tamir ve bakımına ise KDV hariç 94 bin 361 lira, iş makinalarının tamir, bakım ve onarımına 91 bin 899 lira, bu bakımlardan iki ay sonra yine iş makinalarının tamir, bakım ve onarımına ise KDV hariç 99 bin 714 lira ödendiği ifade edildi. Ayrıca iş makinalarının tamir, bakım ve onarımı için fiyat araştırması yapıldığı ancak teklif alınan firmalardan birçoğunun aynı adreslerde faaliyet gösterdiği tespit edildi.



377 BİN 994 LİRALIK KAMU ZARARI OLUŞTU



ASKİ'deki malzemelerin taşınması için, bir firmadan 13 adet vincin doğrudan temin yöntemi ile 4 bin 266 saatliğine kiralandığı ve buna karşılık KDV dahil 755 bin 82 lira ödendiği de vurgulandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın birim fiyatları incelendiğinde ise bu hizmet alımı için toplam 377 bin 87 lira ödenmesi gerekirken, ASKİ'nin bu firmaya KDV dahil toplam 755 bin 82 lira ödendiği ve KDV dahil 377 bin 994 liralık kamu zararının oluştuğu da ifade edildi.