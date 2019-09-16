Adnan Oktar hakim karşısına çıkıyor

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel istismar ve cinsel saldırı gibi 24 ayrı suçlama yöneltilen Adnan Oktar ile birlikte 171'i tutuklu 225 kişi, yarın Silivri'de ilk kez hakim karşısına çıkacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 3 bin 908 sayfalık iddianamede, mağdur ve müşteki 125 ismin en tepesinde ise 20 yıl önce Adnan Oktar'a ilk operasyonu yapan dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan yer alıyor. Davanın ilk bölümünün kasım ayına kadar sürmesi bekleniyor.