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hakim karşısına çıkıyor

Adnan Oktar hakim karşısına çıkıyor

16.09.2019, 09:37

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel istismar ve gibi 24 ayrı suçlama yöneltilen ile birlikte 171'i tutuklu 225 kişi, yarın Silivri'de ilk kez hakim karşısına çıkacak. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 3 bin 908 sayfalık iddianamede, mağdur ve müşteki 125 ismin en tepesinde ise 20 yıl önce Adnan Oktar'a ilk operasyonu yapan dönemin Müdürü yer alıyor. Davanın ilk bölümünün kasım ayına kadar sürmesi bekleniyor.

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