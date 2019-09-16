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Ankara’da feci : 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 16.9.2019

Ankara'da 'ın kullandığı otomobil, Ankara çevre yolu İncek mevkisinde arıza nedeniyle park halinde bulunan idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan , ve hayatını kaybetti.

Ankara'da otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Cem Duman'ın kullandığı otomobil, Ankara çevre yolu İncek mevkisinde arıza nedeniyle park halinde bulunan Burhan Eken idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Seda Duman, Yağız Kaan Duman ve Kıymet Çiler hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Burhan Eken ile otomobil sürücüsü Cem Duman ve Buğlem Güdücü ağır yaralandı.

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