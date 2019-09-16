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binası önünde tutan aile sayısı 35'e yükseldi

Diyarbakır HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı 35'e yükseldi

16.09.2019, 12:42 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019,12:43

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 14’üncü gününde 35’e yükseldi.

Hacire Ana'nın mücadelesinin ardından evlatlarının dağa gitmesine aracı olan HDP'nin önünde eyleme başlayan ailelerin sayısı her geçen gün artıyor. Çocuklarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, eylemin 14'üncü gününde 35'e yükseldi.

"SUSMAYACAĞIZ"
HDP'nin önünde diğer ailelere katılan Vahide Sunar isimli anne, evladının peşinde olduğunu söyleyerek "Susmayacağız. Evlatlarımızı istiyoruz" diye haykırdı.


14 gündür çocuklarını beklediğini söyleyen Astsubay Semih Özbey'in annesi Sadiye Özbey ise sayıların artığını desteklerin çoğaldığını kaydetti. Özbey, "Bugün 14'ünücü günümüz oldu, hala haber alamadık bekliyoruz. Çocuğumuzu istiyoruz biz çocuğumuzun peşindeyiz başka bir şey peşinde değiliz. Çocuğumuzu alıp buradan gitmeyi düşünüyoruz. Devlet büyüklerimizden bir haber bekliyoruz, bir an önce çocuklarımızı istiyoruz. Eyleme katılanların sayılar artıyor destekler çoğalıyor. Çocuğumdan haber almayalı 5 yıl oldu, dile kolay 5 yıl. Yüreğimiz ve ciğerimiz yandı" dedi.

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