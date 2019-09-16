Dünyaya örnek Mehmetçik şefkati

Çocukları teröristlerce dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki direnişi, terör örgütü PKK’dan kaçışı da hızlandırdı. Örgütten kopuşların son örneği ise Hakkari’de yaşandı. Kırsal alanda sıcak temas sağladıkları kadın PKK’lıyı yaralı halde yakalayan komandolarımız, kendisine dakikalar önce kurşun sıkan teröriste gösterdikleri şefkatle dünyaya örnek oldu

Bölücü terör örgütünün yardım ve yatakçıları tarafından ailesinden koparılan teröristin anne ve babasıyla telefonda görüşmesi de sağlandı. Ailesine ulaşılmasının ardından komutanın "Sizi iyi bir haber vermek için aradık. Kızınız sizinle görüşmek için can atıyor" diye seslendiği baba, kızının sesini duymasının ardından "yavrum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Babanın yarım kalan konuşmasını anne tamamladı.



'KIZINIZ ARTIK GÜVENLİ ELLERDE'



Konuşmanın sonunda telefonu alan komutan babaya, "Kızınız artık güvenli ellerde merak etmeyin" dedi. Evlatlarının sesini duymaktan büyük sevinç duyan aile, Mehmetçik'e teşekkür etti. Kızlarının kandırılarak dağa çıkarılmasının ardından yaşadıkları acı dolu günlerin artık sona erdiğini ifade eden anne-baba, kaçırılarak terör örgütüne katılmaya zorlanan gençlere teslim olmaları çağrısında bulundu.