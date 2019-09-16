Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yeni vizyon katacak çalışmada sona gelindi. Yasama-yürütme arasındaki ilişkiler, bürokrasinin iyi bir şekilde işlemesi, vatandaşların bakanlıklara rahat bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak bir takım önerilerin yer aldığı rapor Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yeni vizyon katacak çalışmada sona gelindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan çalışma kapsamında bugüne kadar çeşitli kesimlerin görüşlerinin alındığı 27 çalıştay düzenlendi. 8 ana başlık ve 36 konudan oluşan veri tabanında toplanan veriler rapor haline getirildi. Yasama- yürütme arasındaki ilişkiler, bürokrasinin iyi bir şekilde işlemesi, vatandaşların bakanlıklara rahat bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak bir takım önerilerin yer aldığı rapor Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın son şeklini vereceği rapor daha sonra kamuoyu ile paylaşılacak. Yapılan çalışmada öne çıkan başlıklar arasında zaman zaman vekillerin Erdoğan ile bir araya geldiği görüşmelerde de dile getirdiği yürütme ile yasama arasında iletişimin güçlendirilmesi de bulunuyor. Bu konuda komisyon TBMM'nin görüşünü aldı. Çalışmalar kapsamında nöbetçi bakan modeli getirilmesi düşünülüyor. Buna göre Meclis çalışmalarına katılma zorunluluğu bulunmayan bakanların belirli günlerde Meclis'e gelmeleri sağlanacak. Böylece vekiller taleplerini bakanlara yüz yüze aktarma imkanı bulacak. Bürokrasinin hızlı işlemesi için de birçok iş ve işlemin artık e-devlet üzerinden yapılması sağlanacak. Vatandaşların bakanlıklardaki talepleri ivedi bir şekilde yerine getirilecek.



İDLİB İÇİN KRİTİK ZİRVE BUGÜN



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün 5'nci defa Ankara'da bir araya gelerek Suriye sorununun çözümü için atılacak adımları değerlendirecek. Zirvede, İdlib başta olmak üzere, Suriye'deki gelişmeler değerlendirilecek, çatışma ortamının sona erdirilmesi, mültecilerin geri dönüşleri için gereken şartların temini ile kalıcı siyasi çözümün tesisi amacıyla atılacak adımlar ele alınacak. Türkiye zirvede Fırat'ın Doğusu'nda güvenli bölge kurulmasına ilişkin ABD ile gelinen noktaya ilişkin bilgi de paylaşacak.



EDA IŞIK