İmamoğlu göndermesi CHP'yi karıştırdı

Ankara'da CHP'nin kalesi olarak bilinen Çankaya'da Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ilçenin kritik noktalarına astırdığı ve gündem olan 'Biz tatil yapmadık' başlıklı afişi CHP'yi karıştırdı.

Ankara'da CHP'nin kalesi olarak bilinen Çankaya'da Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ilçenin kritik noktalarına astırdığı ve gündem olan 'Biz tatil yapmadık' başlıklı afişi CHP'yi karıştırdı. Yaz boyunca 100 bin Çankayalının açık hava sineması ve yaz konserleriyle buluşturulduğu aktarıldığı Taşdelen imzalı afiş, seçimlerden sonra yaptığı Bodrum tatili ve İstanbul'u vuran sel felaketi sırasında tatilde olması eleştiri konusu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme olarak yorumlandı.



APAR TOPAR KALDIRILDI



Taşdelen'in afişi bu nedenle manidar bulundu. Belediye kaynakları afişte İmamoğlu'na gönderme olmadığı savunsa da afişle ilgili tartışmaların önü kesilmedi. Giderek alevlenen tartışmaların ardından afişle ilgili dün yeni bir gelişme oldu. Söz konusu afiş, ilçedeki reklam panolarından apar topar kaldırıldı.