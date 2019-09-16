Kılıçdaroğlu, HDP’ye dokunmadan anneleri savundu!

Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da HDP il binası önünde devam eden annelerin eylemini değerlendirdi. Terör örgütünce kaçırılan çocukların kurtarılması gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu'nun HDP'den söz etmemesi dikkat çekti

CHP PM Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Olağan kurultay süreci, tüzük değişikliği, milletvekili aday saptama yönetmeliği, Etik Kurul yönetmeliği, kongreler, belediye ve il genel meclisi çalışma grupları yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ve Atatürk resmi krizinde partiden ihraç edilen eski vekil Aylin Nazlıaka'nın da aralarında olduğu bağışlanma taleplerinin görüşüldüğü toplantı öncesi konuşan Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da HDP il binası önünde devam eden annelerin eylemini değerlendirdi. Anneler arasında ayrım yapıldığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Diyarbakır'daki anne de haklıdır, Cumartesi annesi de haklıdır. İkisi de çocuklarını istiyorlar" dedi. Terör örgütünce kaçırılan çocukların kurtarılması gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu'nun HDP'den söz etmemesi dikkat çekti. Öte yandan Atatürk resmi krizi nedeniyle 2016 yılında CHP'den ihraç edilen eski Milletvekili Aylin Nazlıaka 3.5 yıl sonra PM'nin 'bağışlanma' talebini kabul etmesiyle CHP'ye dönüyor. 9 üyenin katılmadığı PM toplantısında 51 üyeden 29'u kabul oyu verirken Nazlıaka'nın affına 22 üyenin ise ret oyu kullandığı belirtiliyor

EVRİN GÜVENDİK